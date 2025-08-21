El posible once del Cádiz CF ante el Leganés en Butarque

El Cádiz CF afronta su primera salida de la temporada y tiene como destino Butarque, lugar en el que este viernes a las 21.30 horas medirá sus fuerzas ante el Leganés, un recién descendido desde Primera.

El que fuese equipo, entre otros, del también excadista Mauricio Pellegrino está ahora entrenado por Paco López, quien estuvo en el banquillo del Cádiz CF durante el primer tramo de la pasada temporada. Entonces fue sustituido por Gaizka Garitano, actual técnico de los amarillos, debido a los malos resultados ligueros.

Ahora se ven las caras después de la victoria del Cádiz CF en su estreno liguero ante el Mirandés (1-0) y el empate de los pepineros en El Alcoraz ante el Huesca (1-1).

«En principio hay algún jugador con alguna molestia, pero para mañana estarán todos bien», señala Gaizka Garitano sobre el estado actual de su plantilla. De esta manera, repetir el once titular parece lo más lógico. Alineación que, además, fue la que salió de inicio en el Trofeo Carranza ante el Córdoba.

La portería

David Gil sigue en proceso de recuperación de su lesión, por lo que Víctor Aznar continuará defendiendo la portería del Cádiz CF una semana más.

La defensa

No se esperan novedades en esta parcela y la defensa estaría formada por Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. Es lo más fiable en estos momentos y Gaizka Garitano continuará con la misma apuesta salvo sorpresa.

El centro del campo

El entrenador vasco del Cádiz CF ha apostado por la dupla africana formada por Moussa Diakité y Yussi Diarra, y de momento los resultados han llegado. Tendrán que seguir compenetrándose, pero de momento las sensaciones son buenos.

Ahora bien, con Álex cada vez más recuperado y Sergio Ortuño esperando su oportunidad, no se descarta que cada vez puedan ir teniendo más minutos esta temporada.

El ataque

De la Rosa por la derecha, Suso de enganche y Ontiveros por la izquierda son los encargados de surtir balones a Álvaro García Pascual, el goleador ante el Mirandés.

Ellos volverán a ser los titulares, aunque con el paso de los minutos irán necesitando descanso y a buen seguro que muchos de ellos no completarán todo el encuentro.

Hay bastante clase en algunos de ellos, pero cierto es que ni de lejos están para competir a un gran ritmo durante 90 minutos. Y Butarque exigirá.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra; De la Rosa, Suso, Ontiveros; y Álvaro García Pascual. ﻿