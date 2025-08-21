La primera vara de medir llega pronto (Previa)

Es la hora y ha llegado pronto, muy pronto. Pero hay ganas, muchas ganas. Y mucho más después del simulacro de la primera jornada ante un Mirandés en pleno proceso de construcción que quedó demolido a las primeras de cambio la jornada pasada al quedarse con un jugador menos antes de que se cumpliera el primer minuto de juego en Carranza ante un Cádiz que fue manifiestamente de más a menos en su jornada inaugural.

Por eso, este duelo de la segunda jornada que esta noche se verá en Butarque entre dos equipos llamados a estar arriba sobre el papel resulta toda una prueba de fuego para ambos contendientes, el recién descendido Leganés y el Cádiz.

Todas las salsas se echarán sobre el verde del equipo madrileño. Por un lado, la de los entrenadores, los dos que el curso pasado firmaron la aciaga temporada cadista. Pero no serán las únicas puesto que tanto pepineros como cadistas llegan a este campeonato liguero con dos aficiones resignadas tras unos ejercicios pasados más que decepcionantes.

Sin embargo, por un lado, la llegada de Paco López al conjunto pepinero y la de Suso al gaditano llenan de esperanza a dos hinchadas que quieran pensar que verán algo más de lo que vieron la pasada campaña.

A pesar de ello, tampoco es que ambos equipos hayan tenido un estreno liguero de lo más fascinante puesto que si uno no pasaba del 1-0 en casa ante un Mirandés que jugó todo el partido con uno menos, el otro apenas rascaba un punto en su salida a El Alcoraz de Huesca. Por eso, tanto madrileños como gaditanos saldrán al campo esta noche con la idea de sumar tres puntos que confirmen o no el punto o los tres puntos sellados en la primera jornada liguera.

La victoria inicial del Cádiz ante el cuadro jabato sirvió, sobre todo, para tranquilizar y mejorar las pobres expectativas que se dejaron en el estreno ante el Zaragoza del año pasado y cuyo 0-4 barruntaba a las claras la oleada de podredumbre que se le venía encima a un cadismo en plena guerra civil. Los tres puntos, casi con tanta pena como gloria, venían a allanar el camino encrespado que se le podía poner a un Garitano que sigue debiéndole mucho crédito a una hinchada que le respeta tanto como le admira. Por eso, antes que jugar bien, aquí en Cádiz lo que viene importando más es que el equipo se vaya metiendo casi por inercia en la zona noble de la clasificación y que ya, en las alturas, se comience a hablar de si se juega a una cosa u a otra.

Lo más evidente que dejó el encuentro ante el Mirandés de la primera jornada es que de medio campo hacia delante se juega a otra cosa si se compara al Cádiz de la pasada temporada. En otras palabras, este año se jugará a lo que quieran y puedan Ontiveros y Suso. Y una posible conclusión: si el balón se pasa más tiempo en campo ajeno que propio todo deberá ir por el buen camino. Eso sí, en caso contrario, habrá que ver cómo se comporta el equipo corriendo hacia detrás.

Otra de las generosas noticias que dejó el encuentro fue ver que los de amarillo ya saben lo que hacer con la pelota. Más concretamente, qué tienen que hacer los defensas y eso no es otra cosa que rasearla y buscar la conexión con Ontiveros y Suso para que estos digan a lo que se debe jugar. Forma parte del pasado ese patadón y tentetieso que era el denominador común del once amarillo cuando arriba esperaba el cazabalones Chris Ramos, hoy en el Botagofo.

Por eso, lo más normal es que a pesar del bajón físico que el equipo experimentó en la segunda parte ante el Mirandés, Gaizka Garitano vuelva a repetir el mismo once que hizo saltar al terreno de juego en la primera jornada.

Por tanto, Víctor Aznar seguirá siendo el portero. El meta brasileño debe ir ganando confianza a base de minutos y qué joven no comete errores en sus primeras experiencias en el fútbol profesional.

La defensa, esa que cumplió con nota ante los burgaleses y que sigue estando bajo sospecha, será la misma. Así, Iza Carcelén y Mario Climent serán los laterales de una retaguardia que tendrá a Bojan Kovacevic e Iker Recio como centrales.

Los tipos duros del centro del campo van de negro y no son otros que Moussa Diakité y Josu Diarra, un doble pivote que aspira a ser cada día que pasa más contundente como mejor escudo para los hombres del ataque amarillo, que no son otros que el joven De la Rosa por la banda derecha, Ontiveros por la izquierda y Suso haciendo de enganche o, directamente, lo que le dé la gana.

Álvaro García Pascual, de profesión: rematador. El ariete malagueño y autor del único gol del conjunto amarillo en lo que va de Liga volverá a ser el hombre más adelantado de los de Gaizka Garitano.

El encuentro se jugará como gusta a los profesionales e incluso a los aficionados. Lejos de las soporíferas y peligrosas temperaturas que se dieron en Carranza en la primera jornada de Liga, este Leganés - Cádiz vendrá con la benevolencia de un horario refrescante a pesar de estar en el agosto madrileño.

Todo está preparado para medir un poco mejor la evolución de un Cádiz que llegó a su debut liguero bajo muchas dudas que no fueron del todo despejadas debido a las circunstancias.

Por eso, esta segunda jornada de Liga del once amarillo ante un recién descendido Leganés en manos de Paco López debe servir para sacar algunas y mejores conclusiones que las dejadas hace unos días en Carranza.

