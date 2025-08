Fali pierde galones

Sorpredentemente, Fali no forma parte de la lista de descartes de este Cádiz CF sobrecargado a pesar de sus últimas temporadas en las que ha bajado su rendimiento, además de enfrentarse o encararse no pocas veces con una afición que ha pasado de idolatrarlo a pitarlo en el campo. Si algo no debe cometer un profesional es llevar la duda al graderío, ese que igual es capaz de levantar al vuelo a un futbolista honrado que enterrar a uno que no se la da. Y en esa complicada espiral se ha metido un defensa aguerrido que ha dejado de serlo no solo los fines de semana, también en su día a día, donde no entrena como el resto de los compañeros.

A pesar de ello, el jugador que llegó en Segunda procedente de un Nástic que se iba a Segunda B se metió en sus primeros años al cadismo en el bolsillo y juntos vivieron dos temporadas en Primera de ensueño hasta que llegó el final. Sin embargo, era 2024 y la figura de Fali ya había sido más que amortizada y el club, en una jugada para pagarle menos por temporada, le alargaba su contrato hasta el 2028, todo un despropósito que, por lo que se ve, se está volviendo a evidenciar en cada amistoso de esta pretemporada.

El valenciano va a cumplir su octava temporada como jugador del Cádiz CF y en condiciones normales debería ser uno de los capitanes, algo que no está sucediendo en los diferentes bolos que se llevan jugando este verano. Solo David Gil (lesionado) y Álex Fernández (entre algodones) le superan en temporadas y serán ellos, junto a Iza, los portadores de un brazalete que huye de Fali.

Solo hay que ver lo ocurrido en el último trámite jugado en Sanlúcar y en el que el Ceuta pasaba por encima del Cádiz CF (3-0) con un Fali de lo más contemplativo. Ese día el capitán del equipo fue Brian Ocampo, un jugador al que curiosamente el club le ha puesto la etiqueta de transferible.

A sus 32 años -los cumplirá justo en una semana-, Fali tiene en sus manos devolverle al cadismo todo ese cariño que ha perdido por su bajada de rendimiento. De momento, hasta un canterano como De la Rosa le birló el brazalete de capitán en el amistoso celebrado en Chiclana y en el que también se ausentaron los anteriormente citados veteranos.