La rescisión unilateral como método para salir del Cádiz CF

El cronómetro avanza y el mercado de fichajes encara su recta final. Será el próximo lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas cuando la ventana estival de altas y bajas acabe. Mientras tanto, el Cádiz CF sigue con muchos asuntos por resolver.

Por una parte está el capítulo de llegadas. La entidad gaditana se centra en las incorporaciones de un central, un extremo y un delantero. En este sentido, el extremo está cubierto con la llegada del georgiano Iuri Tabatadze, quien este lunes pasaba el reconocimiento médico en el gaditano Hospital San Rafael y este miércoles ha sido anunciado oficialmente su fichaje por el Cádiz CF.

Pero si están costando las llegadas, más están costando todavía las salidas. Era algo previsible desde hace semanas y no hay novedades por ahora en este sentido.

El Cádiz CF ha logrado dar salida a varios de sus jugadores por diferentes vías (rescisiones unilaterales, fin de contrato, término de cesiones, cesión con opción de compra...), pero todavía quedan algunos más por salir. Son los casos de Rubén Alcaraz, Sobrino y Gonzalo Escalante (más allá de los lesionados Luis Hernández y Paquito Mwepu). Y sobre ellos ya ha apuntado el Cádiz CF en varias ocasiones que van a salir este verano. Sí o sí. Fue el presidente Manuel Vizcaíno el que lo dejó caer en algunos casos al empezar el periodo estival, confirmando Cala punto por punto esta decisión.

Ninguno cuenta para el club y por esa razón fueron señalados como descartes desde bien pronto. Tal es así que ni jugaron en la pretemporada ni tampoco en LaLiga Hypermotion. Ellos saben que no entran en los planes, pero siguen sin salir y trabajando mientras se soluciona su situación.

Sobrino tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2026. ANTONIO VÁZQUEZ

Con las ideas fijas

Los descartados persisten en su idea de continuar para que así se respete lo firmado en los contratos, por lo que el club necesitaría encontrar una solución. Entonces vienen a la mente las salidas de jugadores como Caro, Matos o Fede San Emeterio, otros descartados a los que el Cádiz CF les rescindió el contrato de manera unilateral este verano. Una vez fuera de la entidad de La Tacita de Plata tardaron poco tiempo en encontrar acomodo en UD Las Palmas, Ceuta y Ponferradina, respectivamente.

Gonzalo Escalante, a la derecha en la imagen, se resiste a salir del Cádiz CF. ARABA PRESS

Por tanto, la rescisión unilateral se plantea como la decisión más posible para que Rubén Alcaraz, Sobrino y Gonzalo Escalante salgan del Cádiz CF en los próximos días. La idea de ellos es continuar y que se cumplan los contratos pactados en su momento. Contratos todos ellos que terminan el 30 de junio de 2026.