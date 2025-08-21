Fede San Emeterio encuentra equipo

Fede San Emeterio, tras ser despedido del Cádiz CF hace poco menos de dos semanas, ya tiene equipo. El mediocentro cántabro acaparaba la atención de varios equipos de la zona media baja de Segunda pero al final ha sido la Deportiva Ponferradina de Primera RFEF la que se ha llevado el gato al agua.

Así pues, el centrocampista que ha estado defendiendo los colores del Cádiz CF en los últimos años será nuevo jugador de la Ponfe tras rescindir el contrato con los gaditanos por decisión unilateral de la directiva cadista.

Formado en la cantera del Racing de Santander, con el que debutó en el fútbol profesional siendo muy joven, Fede pasó por el Sevilla Atlético y el Real Valladolid, con una cesión al Granada CF con el que logró el ascenso a Primera. En 2022 llegó al Cádiz CF, donde se convirtió en pieza clave del mediocampo hasta que una grave lesión de rodilla frenó su continuidad. Tras más de 70 partidos como cadista, este mes rescindió su contrato y quedó libre para llegar a Ponferrada.

