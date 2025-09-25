Suscríbete a
cádiz CF

El Test: 10 preguntas para conocer mejor a Víctor Aznar, guardameta del Cádiz CF

LALIGA HYPERMOTION

Así es el portero hispano-brasileño del equipo gaditano

Entrevista a Víctor Aznar en LA VOZ y CANAL AMARILLO

Víctor Aznar detiene la incertidumbre

Víctor Aznar, guardameta del Cádiz CF, durante la entrevista en El Rosal. FRANCIS JIMÉNEZ
Antonio Valimaña

Cádiz

Diez preguntas para conocer mejor a Víctor Aznar, el guardameta titular del Cádiz CF en este inicio de la temporada.

El portero nacido en Sao Paulo (Brasil) es una de las sensaciones del equipo gaditano en este comienzo liguero, convirtiéndose en uno de los cancerberos más codiciados de LaLiga Hypermotion.

1. ¿Quién es Víctor Aznar?

- Una persona muy feliz y muy contenta que habla con todo el mundo e intenta ser humilde siempre.

2. ¿Qué hubiese sido de no ser futbolista?

R- Peleador de 'judó' (judoka).

3. Un ídolo.

- Gianluigi Buffon.

4. Un entrenador.

- Carlo Ancelotti.

5. Un compañero.

- Bojan Kovacevic.

6. Un equipo de la infancia.

- Corinthians.

7. Un hobby.

- Tocar la batería.

8. Un estadio.

- Arena Corinthians.

9. ¿Qué le dice a los seguidores del Cádiz CF?

- Que son los mejores.

10. Un reto.

- Ascender con el Cádiz CF a Primera esta temporada.

