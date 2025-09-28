CÁDIZ - CEUTA
Cádiz - Ceuta, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26
7ª JORNADA
Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del partido de Carranza entre Cádiz y Ceuta aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Ceuta
La previa del Cádiz - Ceuta
El Cádiz busca dar otro paso más adelante en su lucha por seguir en la zona alta de la clasificación. Los amarillos reciben al Ceuta en Carranza en un partido de gran ambiente y en el que seguro los caballas lo pondrán muy complicado.
Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del Cádiz - Ceuta, aquí en Canal Amarillo.
14:04
LA PREVIA
Alégrense, pero con moderación (Previa)
14:02
Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Ceuta, saludos de Rubén López