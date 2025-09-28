Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
AD Ceuta
AD Ceuta

LaLiga Hypermotion. Jornada 7 Domingo 28/09 16:15h. Canal LaLiga Hypermotion TV

CÁDIZ - CEUTA

Cádiz - Ceuta, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26

7ª JORNADA

Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del partido de Carranza entre Cádiz y Ceuta aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Ceuta

La previa del Cádiz - Ceuta

El Cádiz quiere seguir ganando en casa
El Cádiz quiere seguir ganando en casa l.v.
Rubén López

Rubén López

Cádiz

El Cádiz busca dar otro paso más adelante en su lucha por seguir en la zona alta de la clasificación. Los amarillos reciben al Ceuta en Carranza en un partido de gran ambiente y en el que seguro los caballas lo pondrán muy complicado.

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del Cádiz - Ceuta, aquí en Canal Amarillo.

14:51

Garitano pide calma: «Quiero mucho a los andaluces, pero soy vasco»

14:05

Dónde ver Cádiz - Ceuta: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

14:04

LA PREVIA

Alégrense, pero con moderación (Previa)

14:02

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Ceuta, saludos de Rubén López

