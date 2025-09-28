Alineaciones oficiales del Cádiz - Ceuta de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF, que está invicto esta temporada, tiene la posibilidad de situarse como líder en solitario de LaLiga Hypermotion. Para ello debe ganar al Ceuta, un recién ascendido a la categoría de plata del balompié nacional que se está adaptando a la categoría a las mil maravillas, aunque es verdad que todavía no ha ganado a domicilio (aunque ha estado a punto de conseguirlo).

El equipo de Gaizka Garitano cuenta sus encuentros en casa por victorias y además viene de ganar en La Rosaleda al Málaga (0-1) en su primer derbi de la temporada. Ahora toca una cita frente a otro equipo vecino que, además, estará muy arropado en las gradas del estadio gaditano.

El entrenador norteño del Cádiz CF vuelve a apostar por su once tipo (cambia al lesionado Efe Aghama por Yussi Diarra) y pone en liza una alineación formada por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Empezarán como suplentes David Gil y Fer Pérez (portero suplente), Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Álex, Brian Ocampo, Ontiveros, Ismael, Roger Martí y Dawda Camara.

💛⚪ #CadizCFADCeutaFC #LALIGAHypermotion pic.twitter.com/uwRIGR4eJQ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 28, 2025

Sin vestir se quedan los lesionados Fali, Joaquín, De la Rosa y Efe Aghama, ex del Ceuta y que había sido duda, sí entra en una convocatoria en la que también están los recuperados David Gil, Alfred Caicedo y Ontiveros. Este último ya estuvo presente en Málaga, pero no jugó al no estar al cien por cien. Todos ellos como suplentes.

Matos, único excadista que será titular en Cádiz

El Ceuta se presenta en Cádiz arropado por numerosos seguidores. Lo hace sin su entrenador José Juan Romero en el banquillo, pero con varios excadistas en sus filas en una plantilla configurada por el jerezano Edu Villegas, su director deportivo y artífice del histórico ascenso a LaLiga Hypermotion.

El once titular del Ceuta en Cádiz es el formado por los siguientes jugadores: Guille Vallejo; Rubén Díez, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar, Youness, Anuar; Aisar, Koné y Marcos Fernández.

Como suplentes empiezan la cita Pedro López (portero suplente), Gonzalo Almenara, Redru, Yago, Konrad, Capa, Cristian, Bassinga, Bodiger, Salvi, Obeng y Manu Vallejo.

De todos los excadistas únicamente es titular Matos.