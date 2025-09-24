110 entradas más para los aficionados del Ceuta en Cádiz

Casi 500 seguidores del Ceuta estarán el próximo domingo por la tarde (16.15 horas) en el sector visitante del Estadio del Cádiz CF. 490 serán los aficionados caballas, para ser exactos, que arroparán a su equipo en el esperado encuentro entre vecinos. Una cita que ha despertado una gran atención en ambos lugares después del ilusionante inicio de temporada de ambas escuadras.

El Cádiz CF le ha concedido finalmente a la AD Ceuta FC 490 entradas para la afición visitante. Son 110 localidades más de las inicialmente previstas. Una concesión que ha sido posible debido a las buenas relaciones existentes entre ambos clubes. No hay más que ver que el pasado verano Matos acabó recalando con la carta de libertad en el Ceuta tras acabar su vinculación con el Cádiz CF o que Efe Aghama, previo traspaso, terminaba en las filas gaditanas al cierre del mercado y tras llevar pocos días en Ceuta, tiempo suficiente para hacerse notar en LaLiga Hypermotion.

Además, varios excadistas como Yann Bodiger, Salvi y Manu Vallejo son jugadores del Ceuta e incluso el club ceutí se planteó empezar la temporada en Cádiz si no terminaban a tiempo las obras de remodelación del Estadio Alfonso Murube, algo que al final no acabó sucediendo. Todo ello sin olvidar que ya jugaron un amistoso en Sanlúcar de Barrameda durante la pretemporada, con victoria aplastante para la escuadra ceutí (0-3).

Con la intervención del presidente del Ceuta

Según apunta 'Ceuta Deportiva', Luhay Hamido, presidente del Ceuta, ha intervenido directamente para conseguir que el Cádiz CF ofreciera más entradas de cara a la cita del próximo domingo. Y así ha sido.

Aun así han sido muchos los seguidores del Ceuta que se han quedado sin entradas después de estar más de seis horas esperando a que se abrieran las taquillas para adquirirlas, con preferencia para los abonados del Ceuta, quienes podían retirar un máximo de dos localidades cada uno.

Que locura es esto CEUTA? Cuando traten de explicarse porque estamos fuera del mapa, esta es la respuesta … los tienen tan grande que hubo que ubicarlos aparte. Vamos todos juntos y juntos todos 🖤🤍⚽️🎪 @ADCeuta_FC pic.twitter.com/mWR7zXzFoo — Jose Juan Romero Gil (@jjromerog5) September 23, 2025

Un periodo de espera que empezó de madrugada y que ha dejado constancia de la ilusión que ha despertado el Ceuta en su vuelta a Segunda después de tantos años.

A los que no han podido adquirir las localidades en el sector visitante les queda la oportunidad de conseguirlas a través de la web del Cádiz CF, que por su parte ha sacado una promoción para sus abonados de 3x1 en todas las gradas hasta este miércoles.