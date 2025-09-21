Directo MÁLAGA - CÁDIZ
Málaga - Cádiz, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26
6ª JORNADA
Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del choque de La Rosaleda con los mejores comentarios y análisis aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Málaga - Cádiz
La previa del Málaga - Cádiz
El Cádiz CF quiere más, quiere seguir sin perder y a poder ser con una victoria en un campo siempre complicado como es La Rosaleda. Los amarillos se miden al Málaga del excadista Pellicer, un choque que seguro pondrá a prueba la fiabilidad del conjunto de Gaizka Garitano.
10:00
Buenos días cadistas!!! Comenzamos con toda la previa del Málaga vs Cádiz!!