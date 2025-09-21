Suscríbete a
Málaga
LaLiga Hypermotion. Jornada 6 Domingo 21/09 18:30h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Directo MÁLAGA - CÁDIZ

Málaga - Cádiz, en directo: minuto a minuto y ruedas de prensa del partido de La Liga Hypermotion 25/26

6ª JORNADA

Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del choque de La Rosaleda con los mejores comentarios y análisis aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Málaga - Cádiz

La previa del Málaga - Cádiz

El Cádiz busca ganar en Málaga
El Cádiz busca ganar en Málaga

P.Vallejo /R.López

Cádiz

El Cádiz CF quiere más, quiere seguir sin perder y a poder ser con una victoria en un campo siempre complicado como es La Rosaleda. Los amarillos se miden al Málaga del excadista Pellicer, un choque que seguro pondrá a prueba la fiabilidad del conjunto de Gaizka Garitano.

Sigue toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa del Málaga - Cádiz aquí, en Canal Amarillo.

10:08

El posible once del Cádiz CF ante el Málaga

10:01

Dónde ver Málaga - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

10:00

Buenos días cadistas!!! Comenzamos con toda la previa del Málaga vs Cádiz!!

