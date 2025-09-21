Pellicer: «La segunda parte es el camino que queremos»

Importante victoria del Cádiz ante un Málaga que ha empañado en las últimas jornadas su inicio liguero. Los malaguistas han sumado un punto de los últimos nueve posibles y encadenan su segunda derrota consecutiva tras un arranque con el que los de Sergio Pellicer se la prometían más felices. El cuadro blanquiazul, infectado de bajas, no fue capaz de igualar el tanto de Sergio Ortuño y sucumbió ante el buen hacer amarillo en labores defensivas.

El entrenador del cuadro malaguista valoraba el partido de los suyos, declarando que fueron de menos a más y que en la segunda mitad se vio el mejor momento de su equipo. «No comparto que haya sido un Málaga gris. Hemos tenido 25 minutos en los que no hemos estado bien. Si pensamos que podemos dominar todo el partido, es muy complicado. En la primera parte hemos estado muy espesos, la segunda ha sido buena, intentándolo de todas las maneras. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero esa segunda parte es el camino de lo que queremos«.

Además, reconocía las dificultades que entrañó el planteamiento de Garitano en La Rosaleda. «Han metido a Suso por dentro. Queríamos ganar altura con Darko y no lo hemos conseguido, tampoco conectar con Juanpe. En el gol, estábamos anchos; ahí tendríamos que haber hecho la salida de tres. Cuando no encuentras a la gente de segunda línea es muy complicado. Ellos se han ido sintiendo muy cómodos«. Todo para acabar perdiendo un partido que deja algo tocado al técnico. «Tenemos que saber gestionar la incertidumbre y es en estos momentos cuando tenemos que estar más unidos».

