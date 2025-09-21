García Pascual 'fastidia' a sus profesores del colegio

Álvaro García Pascual se quedó muy cerca de celebrar un gol en la que él considera su casa al ser natural de Benalmádena, pero antes de eso, el ariete cadista analizó un «partido muy complicado, ante un estadio a reventar de gente que aprieta muchísimo». Ante esto, el Cádiz CF sacó su mejor arma a juicio del delantero. «Nos hemos unidos, hemos sido la familia y el equipo que somos y hemos podido conseguir tres puntos que valen oro en un estadio muy complicado», dijo a los medios oficiales del club.

No fue el autor del gol, pero sí que tuvo su papel secundario. Así lo vio él. «He visto que tenía un pelín de espacio y no he dudado en golpearle, quizás el golpeo ha salido un pelín centrado aunque con la fuerza correcta, pero bueno, al final jugamos por los tres puntos, no por las estadísticas; estoy contento por Ortuño del que marque el gol, pero sobre todo por el equipo».

Por supuesto, no pudo olvidarse de su gente en la grada. «Al final es un partido especial porque Málaga es mi casa; he jugado delante de mis amigos, de mi familia, de mis conocidos y hasta de profesores de mi colegio de toda la vida. Ha sido muy bonito», concluyó.