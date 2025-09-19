Pellicer: «El Cádiz CF maneja muy bien los contextos del partido»

La sucesión de bajas en el Málaga generó algo de tensión en el discurso de Sergio Pellicer este viernes al mediodía, al analizar su duelo ante el Cádiz del domingo (18.30 horas) en La Rosaleda. «No sé si decir mala suerte, pero nos está golpeando», se sinceró, aunque trató de ser claro respecto a que lo está sucediendo sea cuestión de un mal trabajo en la preparación física o en la carga de esfuerzos.

«Tenemos cuatro lesiones de larga duración, las de Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa. Lo de Joaquín fue una acción de transición en la que finaliza un tiro en el entrenamiento (el miércoles) y, luego, tenemos lo de Puga, Izan (Merino) y Niño, con el que mañana (se refiere a este sábado) vamos a probar. Este es un juego de contactos. No es una plaga de lesiones a nivel muscular», argumentó.

El técnico malaguista no ocultó que lo sucedido «nos separa un poco de lo que queremos, pero hay que encontrar soluciones y dar un paso adelante» y recordó cuántos de los lesionados son jugadores «que estaban en ese primer once ante el Betis (en el Trofeo Costa del Sol)», en referencia a los Puga, Álex Pastor, Luismi, Izan Merino, Joaquín o Niño, piezas todas ellas importantes.

Por todo esto, Pellicer reclamó también comprensión mutua cara a la exigencia ahora sobre el equipo, molesto también por las críticas recibidas después de la primera derrota liguera del equipo, en Huesca. «Muchos de los titulares ante el Betis no están. Cualquier equipo del mundo tendría problemas. También tiene que haber un poco de empatía en el análisis. Queremos ser ambiciosos y hay que buscar dar un paso adelante, así que los jugadores que tengan la oportunidad tendrán que dar ese paso. Todos tienen que estar preparados».

Incluso, el técnico de Nules no ocultó que se han buscado fórmulas para evitar riesgos (en forma de traumatismos) los últimos días y no cargar más la enfermería, algo en cualquier caso difícil de asegurar. «Hemos entrenado por grupos, en una sesión más analítica, para evitar cosas, pero tiene que haber una carga de trabajo», reconoció.

Pellicer se mostró visiblemente molesto cuando se le preguntó por la suplencia de Gabilondo y Galilea en Huesca. «Se entrenan como animales, y son decisiones técnicas, planes de partido. Jugaron ante el 'Nástic' el partido más importante. Tendrán que esperar. A buenas soluciones estamos buscando problemas. Eso es lo que no puede ser. El mensaje que reciben los aficionados tiene que ser información y no opinión. Seguramente el domingo habrá sorpresas», dijo.

Respecto al Cádiz, que sigue invicto (está en puestos de 'play-off' ahora), comentó que «ha hecho un equipo muy solidario y trabajado, y donde está marcando las diferencias en las áreas». Además, añadió que el rival «maneja bien los contextos de los partidos, porque ha marcado en la última jugada o sido capaz de empatar contra el Sanse cuando iba perdiendo». «A pesar de las dudas y bajas que tienen, habrá que estar muy atentos. Me acuerdo mucho del año pasado, en un partido muy igualado, que por desorganización nuestra aparecieron espacios donde ellos querían», concluyó en referencia al 0-2 del 9 de marzo, con goles de Melendo y Matos en los diez minutos finales.

Finalmente, se refirió al gol de Huesca en la acción final del partido. «Desde que pasó la acción de Rafa (en la que se reclama falta) hasta el gol fueron 19 segundos. En cada acción y cada instante tenemos que ir al límite. En la primera parte no estuvimos bien, pero en la segunda ya estuvimos más cerca de lo que queríamos. Es el lema en el que incido en esos 19 segundos, en centrarse, en focalizarse. Si lo hacemos somos muy complicados para cualquier rival, pero si nos dispersamos somos un equipo muy normalito.