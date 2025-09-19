Cádiz Cf
El Cádiz CF, en la zona media baja del control salarial
Aparece clasificado en decimosexta posición en una tabla que lidera el recién descendido CD Leganés
LaLiga ha publicado cómo han quedado los límites salariales de los clubes de Segunda División en este arranque liguero y una vez que ya se han echado las cuentas después del mercado de fichajes en el que el Cádiz CF ha traído a Suso como mejor hombre y se ha podido quitar de encima a muchos futbolistas que ya han pasado una etapa en el club amarillo.
Vista la clasificación, el conjunto amarillo aparece en el puesto decimosexto con un margen de 7,07 millones de euros para la plantilla.
El club con mayor capacidad es el recién descendido de Primera CD Leganés, que tiene en caja 14,77 millones de euros. Le siguen la UD Las Palmas con 13,38 millones de euros, el Valladolid con 12,17 millones de euros y el Racing de Santander con 12,11 millones de euros.
Por encima del Cádiz CF se sitúan entidades como el CD Mirandés, con 7,89 millones de euros, o la Cultural y Deportiva Leonesa, con 6,90 millones de euros. Por debajo quedan equipos como el Granada CF con 4,30 millones de euros y la UD Almería con 3,40 millones de euros.
Lista de límites salariales
CD Leganés: 14,77 millones de euros
UD Las Palmas: 13,38 millones de euros
Valladolid: 12,16 millones de euros
Racing de Santander: 12,11 millones de euros
Málaga: 11,72 millones de euros
SD Huesca: 11,54 millones de euros
Sporting de Gijón: 11,49 millones de euros
Deportivo de La Coruña: 11,49 millones de euros
CD Castellón: 11,33 millones de euros
Zaragoza: 11,30 millones de euros
Córdoba: 10,09 millones de euros
SD Eibar: 8,98 millones de euros
Albacete: 8,51 millones de euros
Burgos CF: 8,51 millones de euros
CD Mirandés: 7,89 millones de euros
Cádiz CF: 7,07 millones de euros
Cultural y Deportiva Leonesa: 6,90 millones de euros
AD Ceuta: 6,71 millones de euros
FC Andorra: 6,46 millones de euros
Granada: 4,30 millones de euros
Almería: 3,40 millones de euros
Real Sociedad B: —