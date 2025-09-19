El Cádiz CF, en la zona media baja del control salarial

LaLiga ha publicado cómo han quedado los límites salariales de los clubes de Segunda División en este arranque liguero y una vez que ya se han echado las cuentas después del mercado de fichajes en el que el Cádiz CF ha traído a Suso como mejor hombre y se ha podido quitar de encima a muchos futbolistas que ya han pasado una etapa en el club amarillo.

Vista la clasificación, el conjunto amarillo aparece en el puesto decimosexto con un margen de 7,07 millones de euros para la plantilla.

El club con mayor capacidad es el recién descendido de Primera CD Leganés, que tiene en caja 14,77 millones de euros. Le siguen la UD Las Palmas con 13,38 millones de euros, el Valladolid con 12,17 millones de euros y el Racing de Santander con 12,11 millones de euros.

Por encima del Cádiz CF se sitúan entidades como el CD Mirandés, con 7,89 millones de euros, o la Cultural y Deportiva Leonesa, con 6,90 millones de euros. Por debajo quedan equipos como el Granada CF con 4,30 millones de euros y la UD Almería con 3,40 millones de euros.

Lista de límites salariales

CD Leganés: 14,77 millones de euros

UD Las Palmas: 13,38 millones de euros

Valladolid: 12,16 millones de euros

Racing de Santander: 12,11 millones de euros

Málaga: 11,72 millones de euros

SD Huesca: 11,54 millones de euros

Sporting de Gijón: 11,49 millones de euros

Deportivo de La Coruña: 11,49 millones de euros

CD Castellón: 11,33 millones de euros

Zaragoza: 11,30 millones de euros

Córdoba: 10,09 millones de euros

SD Eibar: 8,98 millones de euros

Albacete: 8,51 millones de euros

Burgos CF: 8,51 millones de euros

CD Mirandés: 7,89 millones de euros

Cádiz CF: 7,07 millones de euros

Cultural y Deportiva Leonesa: 6,90 millones de euros

AD Ceuta: 6,71 millones de euros

FC Andorra: 6,46 millones de euros

Granada: 4,30 millones de euros

Almería: 3,40 millones de euros

Real Sociedad B: —

