Alineaciones oficiales del Málaga - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Alfonso Herrero, Víctor García, Einar Galilea, Javi Montero, Diego Murillo; Darko Brasanac, Juanpe, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupe y Adrián Niño. Cádiz CF Víctor Aznar; Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Diakité, Ortuño; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; Álvaro García.

Con novedades se presenta el Cádiz CF en el duelo contra el Málaga. Los de Gaizka Garitano afrontan el primer derbi andaluz de la temporada en un escenario siempre exigente como es La Rosaleda, y lo hacen con una modificación en el once y con la aparición de Javier Ontiveros en la convocatoria tras varias semanas de baja por lesión. Un regreso que, al mismo tiempo, supone el reencuentro del futbolista con la que fuera su afición.

Con respecto a la alineación titular, Garitano apuesta por Efe Aghama desde el inicio. Es la única modificación en el once amarillo tras la victoria sobre el Eibar. Yussi Diarra, que había partido desde el comienzo en las cinco jornadas anteriores, esperará su oportunidad desde el banquillo. Por lo demás, el técnico vasco vuelve a confiar en la línea de cuatro defensores y en el centro del campo confeccionado por Moussa Diakité y Sergio Ortuño. Suso, en esta ocasión, partirá desde la mediapunta, aunque gozará de libertad en el frente de ataque. En el banquillo amarillo se encuentran: Fer Pérez, Rubén Rubio, Jorge Moreno, Álex Fernández, Roger Martí, Brian Ocampo, Ontiveros, Dawda Camara, Diarra, Pelayo Fernández, Juan Díaz y Raúl Pereira.

