Málaga
Málaga
0
1
1ª parte
Cádiz
Cádiz
  • Sergio Ortuño Díaz (17')

LaLiga Hypermotion. Jornada 6 Domingo 21/09 18:30h. Árbitro Jon Ander González Esteban. Estadio La Rosaleda. Canal LaLiga Hypermotion TV

Málaga - Cádiz

Las estadísticas del Málaga - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Malaguistas y cadistas cruzan sus caminos en la sexta jornada de LALIGA Hypermotion

Málaga - Cádiz, en directo

Ontiveros regresa a una convocatoria del Cádiz CF
Ontiveros regresa a una convocatoria del Cádiz CF ANTONIO VÁZQUEZ

P.Vallejo

El Cádiz CF afronta con optimismo y confianza su visita a La Rosaleda tras el buen inicio liguero protagonizado por los de Gaizka Garitano. Los amarillos visitan un escenario en el que los números invitan a la esperanza a juzgar por el historial de enfrentamientos entre los dos conjuntos en tierras malagueñas. Desde que ambos equipos se midieron por primera vez en la temporada 1995/96, los amarillos han cosechado cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en los diez encuentros disputados en feudo malaguista.

Conviene recordar que el actual Málaga CF nació en 1994 tras la desaparición del histórico CD Málaga, que se vio abocado a la disolución en 1992 por problemas económicos. Fue en enero de 1996 cuando el Cádiz se estrenó ante el nuevo club, cayendo por la mínima con un tanto de Sousa.

Un año más tarde, en Segunda B, los gaditanos se tomaron la revancha con goles de Chico y Cárcel en un choque en el que también participó Sergio Pellicer, hoy técnico malaguista. El único precedente en Primera data de la 2005/06, con triunfo cadista gracias a un polémico doblete del 'Cacique' Medina, aunque ambos equipos acabarían descendiendo. Más recientes son las alegrías cadistas en la 2019/20, curso del ascenso, cuando se impusieron con tantos de Lozano y Caye Quintana, y en la pasada temporada, donde resolvieron el encuentro con la aportación de Matos y Melendo desde el banquillo.

Con este historial equilibrado, el Cádiz se planta en Málaga con la confianza de poder prolongar una tradición de resultados positivos en sus últimas visitas y ser el único equipo, junto al Deportivo de la Coruña, que no conoce la derrota este curso en Segunda División.

Málaga

MAL

Entrenador:
Sergio Pellicer4-4-2
  1. Alfonso Herrero
    Portero    1
  2. Diego Murillo
    Defensa    16
  3. Einar Galilea
    Defensa    4
  4. Francisco Javier Montero Rubio
    Defensa    20
  5. Víctor García
    Defensa    14
  6. David Larrubia
    Centrocampista    10
  7. Brasanac
    Centrocampista    5
  8. Juan Pedro Jiménez Melero
    Centrocampista    8
  9. Julen Lobete
    Sustituto    24
  10. Carlos Ruiz Rubio
    Delantero    9
  11. Dani Lorenzo
    Delantero    22
1
1642014
105824
922
13
2014621
125157
1123
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 20Iza Carcelén
    Defensa
  3. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 12Iuri Tabatadze
    Centrocampista
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 15Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista
  9. 7Efe Ugiagbe
    Centrocampista
  10. 11Suso
    Delantero
  11. 23Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero
Estadísticas
51.6%MálagaMAL
48.4%CADCádiz
0 Goles 1
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
115 Pases correctos 111
36 Pases fallados 33
1 Fueras de juego 0
1 Paradas 1
0 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Comentarios
0
