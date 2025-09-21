Las estadísticas del Málaga - Cádiz

El Cádiz CF afronta con optimismo y confianza su visita a La Rosaleda tras el buen inicio liguero protagonizado por los de Gaizka Garitano. Los amarillos visitan un escenario en el que los números invitan a la esperanza a juzgar por el historial de enfrentamientos entre los dos conjuntos en tierras malagueñas. Desde que ambos equipos se midieron por primera vez en la temporada 1995/96, los amarillos han cosechado cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en los diez encuentros disputados en feudo malaguista.

Conviene recordar que el actual Málaga CF nació en 1994 tras la desaparición del histórico CD Málaga, que se vio abocado a la disolución en 1992 por problemas económicos. Fue en enero de 1996 cuando el Cádiz se estrenó ante el nuevo club, cayendo por la mínima con un tanto de Sousa.

Un año más tarde, en Segunda B, los gaditanos se tomaron la revancha con goles de Chico y Cárcel en un choque en el que también participó Sergio Pellicer, hoy técnico malaguista. El único precedente en Primera data de la 2005/06, con triunfo cadista gracias a un polémico doblete del 'Cacique' Medina, aunque ambos equipos acabarían descendiendo. Más recientes son las alegrías cadistas en la 2019/20, curso del ascenso, cuando se impusieron con tantos de Lozano y Caye Quintana, y en la pasada temporada, donde resolvieron el encuentro con la aportación de Matos y Melendo desde el banquillo.

Con este historial equilibrado, el Cádiz se planta en Málaga con la confianza de poder prolongar una tradición de resultados positivos en sus últimas visitas y ser el único equipo, junto al Deportivo de la Coruña, que no conoce la derrota este curso en Segunda División.