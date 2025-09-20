Los más escépticos siguen pidiendo pruebas para volcarse en la fe (Previa)

El Cádiz no ha podido empezar de mejor manera la temporada. Once puntos de quince, tras una pretemporada renqueante, no está nada mal para un equipo sobre el que se vislumbraba más dudas que certezas. En cambio, la media inglesa con la que ha iniciado el curso le hace estar en puestos de 'play off' y a solo un punto del líder. Sin duda, toda una proeza de un conjunto que está resultando ser el más efectivo de la categoría gracias a su alto porcentaje de acierto en los metros finales. Pero, ¿puede que este Cádiz sea un gigante con pies de barro? Se verá.

De momento, lo que se está viendo es que la injerencia del ataque está aupando a un Cádiz en el que el primer defensor de la línea más vulnerable es su entrenador, y hace bien. Además, es que tiene razón cuando dice que en su equipo «hay atacantes, como Tabatadze, que son capaces de tener un compromiso defensivo, pero a otros le cuesta más». Y remata. «No se puede achacar que te hagan una ocasión por la gente de atrás».

Queda claro que lo fuerte de este Cádiz es de medio campo hacia delante y que lo más frágil es lo que va desde la sala de máquinas hacia atrás, pero tan claro resulta eso como que los éxitos que darán los Suso, Ocampo y compañía se pagarán con los espacios que no podrá tapar Moussa Diakité, el hombre chicle. Por eso, queda mucho trabajo por delante y de ello es consciente Gaizka Garitano, el primero también que debe saber que estas tres victorias y dos empates en cinco partidos contiene mucho de medias verdades. Sin ir más lejos, y aunque en efecto esta categoría es igualadísima, en ninguno de los cinco partidos disputados y bien maniobrados el Cádiz ha sido superior a su oponente. En ninguno. De ahí que dentro de la 'cadineta' que ha echado a rodar se encuentren muchos escépticos, algunos agoreros incluso. Y no, no hay que señalarlos, sino escucharlos.

Por eso, esta nueva prueba fuera de casa va a resultar igual de importante que las otras para medir la realidad, la verdad amarilla. No es que las anteriores constituyan mentira alguna, pero sí que los más exigentes pueden pedir que su equipo domine más, que controle más, que no todos los encuentros sean una moneda al aire que se resuelvan gracias al talento de los de arriba. Esos contextos de los que hablan Cala, Garitano y hasta Pellicer se están controlando de momento más que bien, pero el objetivo debe ser que el contexto natural sea el de no pasar por tantos momentos en el alambre. Y en esas está el técnico cadista, que para visitar al Málaga confiará en los mismos que saltaron de inicio ante el Eibar hace una semana. Esto es, Víctor Aznar en puerta. Iza, Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. Diakité y Ortuño en el centro del campo, con Suso, Diarra y Tabatdze de medias punta y García Pascual arriba.

Los escépticos piden más pruebas para volcarse de forma definitiva en la fe amarilla, esa que quiere creer en que con estos hombres el ascenso es más que una opción. Para eso, empezar a ser un equipo fiable, es clave dar un golpe de fuerza y qué mejor que darlo en un campo tan exigente.

