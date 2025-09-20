La Rosaleda, un escenario exigente de buenos recuerdos

La Rosaleda es uno de los estadios más exigentes de toda la Segunda División. Una afición que aprieta y que genera un ambiente difícil para los equipos visitantes. Por eso, el de este domingo será una nueva prueba de fuego para el Cádiz CF de Gaizka Garitano, que buscará ante el Málaga su primera victoria de la temporada lejos de La Tacita de Plata o, al menos, mantener el invicto y continuar siendo un equipo que no conozca la derrota en el presente curso.

Los antecedentes son esperanzadores para los amarillos, que salen muy bien parados si miramos el historial de enfrentamientos entre ambos conjuntos en tierras malagueñas. En diez partidos en La Rosaleda, los gaditanos han salido triunfadores en cuatro de ellos, derrotados en otros cuatro y firmando las tablas en un par de ocasiones. Todo esto empezando a contar desde la temporada 1995/96, curso en el que el Cádiz CF cruzó por primera vez su camino con el del Málaga CF.

Cabe recordar que el CD Málaga, sumido en una grave crisis económica, y tras consumar su descenso deportivo a Segunda División B en la temporada 1991/92, el 27 de julio de 1992 desaparece como entidad. En ese momento cede el testigo a su filial, el Club Atlético Malagueño, que militaba en Tercera División y que había sido desligado de la entidad para que no se viese también abocado a la desaparición, lo que hubiese provocado que el fútbol en Málaga tuviese que haber empezado desde las últimas categorías.

Fue el 29 de junio de 1994, siendo Federico Beltrán su presidente, cuando el Club Atlético Malagueño adoptó la denominación de Málaga Club de Fútbol. Y es el 14 de enero de 1996 cuando el Cádiz CF pisa por primera vez ante el nuevo club La Rosaleda en un partido que finalizó con victoria local gracias al solitario tanto de Sousa.

Una temporada más tarde, en la 96/97, y nuevamente en Segunda División B, los amarillos se llevarían el gato al agua con los tantos de Chico y Cárcel en el tramo final. Pablo Sánchez recortó distancias para el cuadro malacitano, que contaba entre sus filas con su actual técnico, Sergio Pellicer. Por su parte, era el Cádiz de los Zárate, Merino o de un joven Raúl López que disfrutaba de su primera campaña como jugador cadista.

El único enfrentamiento entre ambos en Primera fue en la 2005/06. El 'Cacique' Medina hizo un polémico doblete - el segundo tanto lo hizo claramente con la mano - ante Arnau e hizo sumar tres puntos importantes para un Cádiz que acabaría sucumbiendo ante el descenso en la penúltima jornada en Getafe. El Málaga, que finalizó como colista, también descendió a Segunda.

Las dos visitas más recientes son de feliz recuerdo para los amarillos. En la 19/20, año del ascenso, el Cádiz venció con las dianas de Choco Lozano y Caye Quintana, mientras que el tanto local lo hizo Antoñín. No fue hasta el curso pasado cuando volvieron a cruzarse sus caminoso, y los gaditanos completaron un sólido partido que decantaron a su favor gracias a las buenas actuaciones de Matos y Melendo, que saltando desde el banquillo solventaron el choque.