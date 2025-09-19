Garitano analiza a su Cádiz CF: «Este equipo tiene que seguir creciendo»

«Tenemos que mejorar muchas cosas. En este inicio de temporada hemos demostrado cosas buenas, pero también hay cosas que mejorar. Nuestro objetivo es mejorar en todos los sentidos. Los equipos que están arriba tienen que ser sólidos, pero cuando tienes jugadores capaces de decidir encuentros es complicado ser compacto porque esos jugadores tienen otras carencias. Hay futbolistas como Tabatadze que son capaces de tener un compromiso defensivo, pero a otros le cuesta más. No se puede achacar que te hagan una ocasión por la gente de atrás». Así se empezaba confesando Gaizka Garitano en la previa del Málaga - Cádiz.

El entrenador vasco del Cádiz CF continuaba: «Somos un equipo que no encaja demasiados goles y que no nos hacen muchos en los encuentros. Hemos dejado dos veces la portería a cero. El equipo tiene que seguir creciendo. En estos cinco encuentros hemos hecho un trabajo enorme porque no somos más que ningún equipo y tampoco menos. Llevar la camiseta del Cádiz CF implica mucho trabajo. Los momentos malos los hemos pasado y los buenos los hemos aprovechado».

Y dejaba claro que la apuesta por el grupo es firme: «Tenemos un grupo fenomenal con chavales en crecimiento. El colectivo es más importante que el nivel individual. La camiseta del Cádiz CF es más importante que si un jugador juega más o menos».

🗣️ Gaizka Garitano: “Estamos contentos, el equipo va en buena dinámica”. pic.twitter.com/OqweywsR1H — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 19, 2025

«El Málaga tiene mucho mérito»

Sobre el Málaga CF, su siguiente adversario en la competición liguera, Gaizka Garitano avisaba: «La política del Málaga tiene mucho mérito. Juegan con mucha gente de la cantera. Es un espejo en el que mirarnos. Han tenido problemas económicos y sin embargo han sacado jugadores jóvenes que incluso han llegado a ser internacionales. Vamos a jugar en un gran estadio».

Y apostillaba de cara al derbi de este domingo por la tarde en La Rosaleda: «Espero un partido complicado. Momentos de sufrimiento en los que estaremos acosados y otros momentos en los que el Málaga lo pasará mal. Un equipo es incapaz de dominar al otro durante 90 minutos y ser superior todo el encuentro. Ningún equipo es capaz de dominar al otro y hay momentos en los que, si aprovechas la buena situación, puedes hacer gol y cuando estás mal hay que pasar la tormenta. Esperamos que los minutos en los que seamos mejores aumenten respecto a los dos encuentros que hemos jugado a domicilio».

Por último, al ser preguntado por su relación con Juan Cala, Gaizka Garitano puntualizaba: «Siendo dos personas diferentes, tenemos en común que vamos de frente. Cuando me tiene que decir algo me lo dice y viceversa. Nunca hemos tenido problemas con ello, incluso lo decimos cuando no estamos de acuerdo».