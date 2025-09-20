El Cádiz CF felicita a Álvaro Cervera

Álvaro Cervera es una de las personas más queridas por el cadismo a lo largo de toda su historia. No es para menos. El técnico no solo fue tremendamente exitoso en lo que a resultados deportivos se refiere, sino que fue capaz de implantar una filosofía de vida en el Cádiz CF por su forma de entender el fútbol. «La lucha no se negocia» se ha convertido en una frase que representa y con la que la afición se siente plenamente identificada, y a pesar del paso de los años el cariño por el ecuatoguineano no cesa.

Ahora en el CD Tenerife en Primera Federación, Álvaro Cervera es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Cádiz CF con 258 encuentros. Llevó al equipo de Segunda División B a Primera y es uno de los máximos responsables del éxito reciente en el conjunto amarillo. Además, en la máxima categoría igualó la mejor clasificación histórica que había logrado Víctor Espárrago en la 87/88 y fue capaz de ganar a domicilio a FC Barcelona y Real Madrid, algo que los amarillos jamás habían conseguido.

Álvaro Cervera fue cesado en enero de 2022 y fue despedido por la afición como una auténtica leyenda a pesar de dejar al equipo a cuatro puntos de la permanencia. Con el paso del tiempo, su figura está más que asentada entre los ídolos del cadismo. Tras su despido, el técnico reclamaba diversas cantidades económicas adeudadas por el club y previstas en su contrato, tanto para él como para su segundo Roberto Perera. Ambas partes llegaron finalmente a un acuerdo que se selló con un comunicado oficial del club en el que describió a Cervera como «el mejor entrenador de la historia del Cádiz Club de Fútbol, S.A.D.», añadiendo que «cosechó grandes éxitos para la entidad».

🥳¡Hoy el entrenador con más partidos de nuestra historia está de celebración! 🥳



🎂 ¡Feliz Cumpleaños, Álvaro Cervera! 🎂 pic.twitter.com/PIrYpyzgNQ — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 20, 2025

Por lo tanto, y por su sexagésimo cumpleaños, el club ha publicado en sus redes sociales una felicitación hacia el técnico ecuatoguineano: ¡Hoy el entrenador con más partidos de nuestra historia está de celebración. ¡Feliz Cumpleaños, Álvaro Cervera!«. Un mensaje que ha generado una oleada de comentarios positivos por parte de la afición, que celebra la sintonía y el recuerdo del Cádiz a una figura tremendamente querida y respetada por la parroquia.