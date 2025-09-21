Las notas del Málaga - Cádiz

Victoria de oficio del Cádiz en su visita al Málaga. El conjunto de Gaizka Garitano hizo un partido muy completo, en el que fue superior en la primera mitad y sipo sufrir en la segunda para conservar el resultado favorable. El técnico vasco realizó una única modificación en el once, dando entrada a Efe Aghama en lugar de Yussi Diarra.

Ya en la segunda mitad Garitano introdujo algunos cambios y ofreció minutos a jugadores como Álex Fernández o Yussi Diarra para fortalecer el centro del campo. Por otro lado, confió en un Brian Ocampo que protagonizó un apático encuentro. También tuvo participación en los compases finales Dawda Camara, no así un Javier Ontiveros que finalmente entró en la convocatoria.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Sobresaliente Esta versión del guardameta es muy fiable y solvente. Transmitió mucha seguridad y atajó con sobriedad todos los disparos del Málaga. Está creciendo notablemente con el paso de las jornadas. Iza Carcelén Sobresaliente Es un futbolista habitualmente criticado, pero en La Rosaleda hizo un ejercicio defensivo maravilloso. Además, manejó bien los tiempos del partido y dotó de jerarquía y liderazgo al grupo amarillo, que supo sufrir en el segundo tiempo. Bojan Kovacevic Sobresaliente Su presencia es oro puro para el Cádiz. Ganador en el juego aéreo y ofreciendo esa contundencia que a veces le puede faltar a la zaga del Cádiz. Dio un susto en el segundo tiempo, pero terminó el partido sin aparentes problemas. Iker Recio Notable El central es otro futbolista que está creciendo muchísimo con el paso de los encuentros. Forma una buena dupla en el eje de la zaga con Kovacevic y cada vez es más seguro en lo defensivo. Mario Climent Bien Fue un partido de los que no le gustan a Mario: pocas apariciones en zona ofensiva y mucho trabajo en lo defensivo. Le tocó lidiar con Larrubia y, al igual que el resto del equipo, desplegó todo su arsenal físico para conservar el valioso resultado. Moussa Diakité Sobresaliente El centrocampista maliense vuelve a su mejor versión en La Rosaleda. Imperial en los duelos, omnipresente en el terreno de juego y oxigenando con el esférico al equipo. Un partidazo del africano. Uno más esta temporada en la que es imprescindible. Ortuño Sobresaliente Repetía en el centro del campo junto a Diakité y fue decisivo. Hizo todo bien en el gol: recuperó, conectó con Álvaro García y siguió la jugada para culminar con el remate al fondo de la red. Debía ser importante en el bloque y en los últimos partidos lo está siendo. Efe Aghama Bien Fue la primera titularidad del extremo en el Cádiz, y volvió a demostrar que es un regateador nato. Balón que recibía era un nuevo intento de desbordar a su rival. Bien en el primer tiempo y errático en este estilo en el segundo, lo que provocó alguna pérdida en zona prohibida. Tabatadze Notable Repetía en el once el extremo georgiano, aunque en esta ocasión por el costado derecho. Intercambió su posición con Suso para cederle la banda al gaditano. Mucho trabajo y sacrificio defensivo. En ataque, tuvo un disparo peligroso que repelió Alfonso Herrero. Suso Notable Garitano le dio la mediapunta desde el inicio, pero tuvo mucha movilidad en el frente de ataque y vino a recibir más de lo habitual para oxigenar al equipo en la salida de balón. Sirvió un balón exquisito a Álvaro García y dejó un par de detalles de mucha calidad técnica. Álvaro García Sobresaliente Nuevo recital del delantero malagueño, que tuvo un bonito duelo con Javi Montero y desplegó un trabajo físico encomiable. Además, rozó el tanto en dos ocasiones: una vaselina que se fue por muy poco y un disparo que se estrelló en el palo en el segundo tiempo. Brian Ocampo Insuficiente Apático. Entró en el segundo tiempo y, más allá de lo desacertada de la mayoría de sus acciones, su lenguaje no verbal es alarmante. Ofrece una sensación de pasotismo preocupante el uruguayo. Álex Fernández Notable Garitano contó con el centrocampista para fortalecer el centro del campo en los últimos minutos y ofreció orden y savia nueva en la medular. Yussi Diarra Bien Fue suplente por primera vez en la presente temporada y tuvo minutos en la fase final. Ocupó la banda derecha y ayudó al equipo a mantener la ventaja. Dawda Camara Bien Poco vamos a ver al delantero mientras Álvaro García Pascual siga a un tan alto nivel. Entró cuando el contexto del partido era muy desfavorable para él.

