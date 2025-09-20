El posible once del Cádiz CF ante el Málaga

Nueva prueba de alto nivel para el Cádiz CF. Esta vez toca visitar al Málaga de Sergio Pellicer, un equipos siempre correoso y complicado cuando juega en La Rosaleda. Los amarillos buscan una victoria que los afiance en la zona más alta de la clasificación, y para ello Garitano quiere acertar lo máximo posible en el planteamiento. Tras la victoria sobre el Eibar no se esperan modificaciones relevantes en un equipo que, al contrario que en Anoeta ante la Real B, mantendría la línea de cuatro en defensa.

Gaizka Garitano cuenta con la baja de Fali, recientemente operado por una lesión en el menisco. Además, en la rueda de prensa previa deslizó la posibilidad de que José Antonio de la Rosa y Javier Ontiveros regresaran tras semanas sin estar disponibles por lesión.

Portería

Víctor Aznar será, una semana más, el guardián de la portería del Cádiz CF. El portero brasileño fue, junto a Suso, la estrella de los amarillos en la victoria sobre el Eibar gracias a sus espectaculares paradas. Realizó una intervención vital sobre José Corpas, repelió un mano a mano de Bautista y volvió a fastidiar los planes del delantero en la última jugada del encuentro. Sin David Gil, es indiscutible.

Defensa

Gaizka Garitano va a mantener la línea de cuatro en defensa tras la victoria sobre el Eibar y la prueba fallida en Anoeta. Iza Carcelén actuará como lateral derecho, mientras que Bojan Kovacevic e Iker Recio formarán la pareja de centrales. Mario Climent, incuestionable, ocupará el lateral izquierdo.

Centro del campo

Es muy importante para el Cádiz que un jugador como Sergio Ortuño vaya ganando peso en el equipo. El centrocampista repetirá junto a Moussa Diakité en la medular para aportar trabajo y equilibrio al bloque amarillo. Ante el Eibar, el maliense asumió un rol más posicional mientras que el de Elda gozó de mayor libertad por el terreno de juego en fase ofensiva.

Ataque

Suso es el fichaje estrella de esta temporada y en La Rosaleda partirá desde el costado derecho, hábitat natural de un futbolista que fue clave la pasada semana. En la mediapunta actuará Yussi Diarra, y por la izquierda repetirá el georgiano Iuri Tabatadze. Como máxima referencia ofensiva estará, una semana más, Álvaro García Pascual.