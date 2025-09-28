Las estadísticas del Cádiz - Ceuta

Bajo los efectos de Gabrielle y arropado por un buen número de aficionados caballas llega la Agrupación Deportiva Ceuta a la Tacita de Plata. Cuarenta años después, los ceutíes disfrutan de una categoría de plata a la que se van adaptando progresivamente con el paso de las jornadas y en la que necesitan frenar la sangría defensiva protagonizada lejos del Alfonso Murube. Por su parte, el Cádiz quiere profundizar en esta herida de su rival para lograr la cuarta victoria consecutiva como local y situarse como líder en solitario de Segunda División.

No será fácil, pues el Ceuta llega con ganas de demostrar su nivel y con hasta cinco excadistas en la plantilla: Manu Vallejo, José Matos, Yann Bodiger, Salvi Sánchez y Manu Sánchez. Su técnico, José Juan Romero, es consciente del potencial de los amarillos y en rueda de prensa aseguró que su equipo necesitará estar al 200% para poder sacar algo positivo de su visita al templo gaditano.

El actual AD Ceuta es fruto de una serie de procesos y refundaciones acometidas a lo largo de la historia. El que visita la Tacita de Plata este domingo adopta los colores y el escudo en junio de 2013, dejando como antecedente más cercano el producido en agosto de 2011 en un encuentro correspondiente a la extinta Segunda División B. Fue la segunda jornada del campeonato y el resultado final fue de cero a cero en la capital gaditana.

