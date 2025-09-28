Las estadísticas del Cádiz - Ceuta

Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
AD Ceuta
LaLiga Hypermotion. Jornada 7 Domingo 28/09 16:15h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Ceuta

LALIGA HYPERMOTION

Gaditanos y caballas cruzan sus caminos en la séptima jornada del campeonato liguero en Segunda División

Moussa Diakité, un baluarte del Cádiz

Bajo los efectos de Gabrielle y arropado por un buen número de aficionados caballas llega la Agrupación Deportiva Ceuta a la Tacita de Plata. Cuarenta años después, los ceutíes disfrutan de una categoría de plata a la que se van adaptando progresivamente con el paso de las jornadas y en la que necesitan frenar la sangría defensiva protagonizada lejos del Alfonso Murube. Por su parte, el Cádiz quiere profundizar en esta herida de su rival para lograr la cuarta victoria consecutiva como local y situarse como líder en solitario de Segunda División.

No será fácil, pues el Ceuta llega con ganas de demostrar su nivel y con hasta cinco excadistas en la plantilla: Manu Vallejo, José Matos, Yann Bodiger, Salvi Sánchez y Manu Sánchez. Su técnico, José Juan Romero, es consciente del potencial de los amarillos y en rueda de prensa aseguró que su equipo necesitará estar al 200% para poder sacar algo positivo de su visita al templo gaditano.

El actual AD Ceuta es fruto de una serie de procesos y refundaciones acometidas a lo largo de la historia. El que visita la Tacita de Plata este domingo adopta los colores y el escudo en junio de 2013, dejando como antecedente más cercano el producido en agosto de 2011 en un encuentro correspondiente a la extinta Segunda División B. Fue la segunda jornada del campeonato y el resultado final fue de cero a cero en la capital gaditana.

Cádiz

CAD

4-2-3-1
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Bojan Kovacevic
    Defensa    14
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  7. Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista    15
  8. Iuri Tabatadze
    Delantero    12
  9. Suso
    Centrocampista    11
  10. Brian Ocampo
    Delantero    10
  11. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
AD Ceuta

ADC

4-3-3
  1. 13Guille Vallejo
    Portero
  2. 17Gonzalo Almenara
    Defensa
  3. 6Carlos Hernández
    Defensa
  4. 15Diego González
    Defensa
  5. 3José Matos
    Defensa
  6. 8Jose Luis Zalazar
    Delantero
  7. 5Youness Lachhab
    Centrocampista
  8. 19Rubén Díez
    Delantero
  9. 7Aisar Ahmed Ahmed
    Centrocampista
  10. 9Marcos Fernández
    Delantero
  11. 22Kialy Abdoul Kone
    Delantero
Estadísticas
%CádizCAD
%ADCAD Ceuta
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra
Comentarios
