Moussa Diakité, un baluarte del Cádiz CF que también hace afición

Pocos podían esperar hace un año que Moussa Diakité iba a estar por estas fechas recogiendo premios como jugador del Cádiz CF. A estas alturas de la temporada pasada (2024/2025) el centrocampista maliense era una promesa de futuro más de la cantera cadista.

Cierto es que había debutado el curso antes (2023/2024) con el primer equipo (en la eliminación copera ante la Arandina, mismo día que también se estrenó su compañero Víctor Aznar) e incluso había llevado a cabo la pretemporada con el primer equipo, pero el aciago estreno liguero ante el Zaragoza le marcó. Aquel 0-4 hizo mucho daño y Paco López, que dio la titularidad a Moussa Diakité aquel día, nunca más volvió a alinearlo. Estuvo media parte sobre el césped y de ahí pasó de nuevo al filial para seguir fogueándose.

Moussa Diakité apuntaba maneras, pero el Cádiz CF había empezado rematadamente mal la temporada y el entonces entrenador del equipo gaditano prefirió tirar de tablas y veteranía ante tan preocupante situación. No había momento para las pruebas.

La llegada de Gaizka Garitano, clave

Pero todo cambió con la llegada de Gaizka Garitano al banquillo del Cádiz CF. En el primer encuentro del técnico vasco ya dio minutos al mediocentro africano al entrar en el 73' por Iván Alejo. Una semana después relevó a Kouamé en la recta final frente al Burgos. Tanto le convenció Moussa Diakité que en la visita a Almería le dio la titularidad y ya no la soltó. El maliense se convirtió en una pieza indiscutible para Gaizka Garitano y sólo descansó de verdad cuando todo estaba decidido, con la permanencia en LaLiga Hypermotion bien atada.

Más de 1.400 minutos de juego, dos goles en las dos últimas jornadas (uno con celebración singular frente al Huesca en la despedida del curso en tierras gaditanas) y un peso indiscutible en la medular. Moussa Diakité había pasado con nota el examen y ya era un pilar indiscutible en el Cádiz CF de Gaizka Garitano.

Moussa Diakité se ganó la confianza de Gaizka Garitano. ANTONIO VÁZQUEZ

Este curso ha sido el de la confirmación. Moussa Diakité es el ancla de un Cádiz CF que ilusiona. Es el escudero de Gaizka Garitano en la sala de máquinas. Poco a poco va puliendo sus defectos de juventud y cada vez demuestra más su poderío físico en la medular, su notable colocación y su importancia en la sala de máquina. Lo ha jugado todo y no se ha perdido ningún minuto.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2029 tras ser renovado hace poco más de un año, Moussa Diakité es una de las joyas de este Cádiz CF. Uno de esos jugadores que marcan la diferencia, que pueden hacer época en el club gaditano y que, en el caso de ser vendido, dejará una importante cantidad económica en las arcas de la entidad.

Una distinción para sus vitrinas

Por eso no es de extrañar que acabe de ser reconocido con el Premio Toruño Amarillo al jugador revelación de la temporada 2024/2025.La peña cadista de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, quiso premiar su buen hacer y allí que estuvo Moussa Diakité con los miembros de la peña, centrándose especialmente en los más pequeños. Haciendo afición.

Muchas gracias por tu cariño @MoussaDiakite0 💛💙



Moussa Diakité

Premio Toruño Amarillo

Jugador Revelación Temporada 2024-2025 pic.twitter.com/liQxXcrccZ — Peña Cadista de Valdelagrana "Toruño Amarillo" (@PCValdelagrana) September 26, 2025

Desde que llegara en la temporada 2021/2022 con 17 años de edad para jugar en los juveniles del Cádiz CF, Moussa Diakité se abre paso en el balompié. Ya es uno de los estandartes de este Cádiz CF que tanta ilusiona. No hay más que comprobarlo cada semana, ya sea en el césped, por las calles o a orillas de la playa.