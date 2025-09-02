Los jugadores del Cádiz CF que han tenido ofertas para salir

Ontiveros y Brian Ocampo han recibido ofertas que el Cádiz CF ha desestimado.

Son muchos los jugadores que han salido del Cádiz CF este verano. Algunos porque no entraban en los planes de la entidad en su proceso de renovación de la plantilla. Otros porque eran una oportunidad de mercado para el club. Así sucedió con Víctor Chust y Chris Ramos, dos de los jugadores más representativos de la pasada temporada.

El central valenciano se ha marchado cedido al Elche y el delantero gaditano también ha salido a préstamo al Botafogo, pero en ambos casos con opciones de compra por las que el Cádiz CF ingresaría importantes cantidades económicas en el futuro.

Ahora bien, ellos no han sido los únicos jugadores de la plantilla del Cádiz CF que han podido salir. También se han recibido ofertas por otros futbolistas importantes de la plantilla que el Cádiz CF ha desestimado.

«Tenemos necesidad de vender para estabilizarnos, pero hemos buscado los mecanismos para mantener una plantilla competitiva», empezaba señalando Manuel Vizcaíno.

Ofertas rechazadas

A continuación el presidente del Cádiz CF señalaba: «La oferta que vino de Primera por Chris Ramos fue de 1.5 millones de euros. Además por escrito hemos tenido ofertas por Kovacevic, Moussa Diakité y De la Rosa. También hemos tenido interés por Mario Climent y Álvaro García Pascual. Todas las hemos rechazado y nos hemos remitido a la cláusula de rescisión».

E incluso apostillaba: «También hemos tenido una oferta en firme por Ontiveros de un club de Segunda División. El jugador decidía si era a un equipo de Primera y había que pagar la cláusula si era en Segunda».

Sobre Brian Ocampo, la gran sensación del Cádiz CF en este inicio de la temporada puntualizaba: «También han venido ofertas por él».

Y concluyó no sin antes apuntar: «La suma de todas las ofertas en firme eran de casi 15 millones de euros y nosotros hemos dicho que no».