Las alineaciones oficiales del Cádiz -Burgos de LA LIGA Hypermotion

Víctor Aznar; Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Raúl Pereira; Ortuño, Álex Fernández; Tabatadze, Suso, Ontiveros y Álvaro García Pascual. Burgos CF Ander Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Atienza, Iván Morante, Íñigo Córdoba, David González; Curro Sánchez y Fer Niño.

Dos modificaciones en el once son las que propone Gaizka Garitano para medirse al Burgos en el partido que cerrará la jornada 10 de LALIGA Hypermotion. Suso y Kovacevic son las novedades del Cádiz CF. El gaditano vuelve tras perderse el encuentro contra el Huesca por lesión, mientras que el balcánico estuvo presente en el duelo de la selección serbia sub21 contra Rumanía y llegó muy justo. El que sí repite es Raúl Pereira, que completó una buena actuación y se ha ganado la confianza del técnico vasco.

En la convocatoria del Cádiz aparecen nombres como Juan Díaz, canterano que entra debido a la ausencia de Alfred Caicedo. También regresa José Antonio de la Rosa tras semanas de ausencia. En el cuadro de Luis Miguel Ramis, el técnico apuesta por Curro Sánchez, que había sido duda durante la semana, pero finalmente partirá como titular en tierras gaditanas.

En el banquillo amarillo se encuentran: David Gil, Jorge Moreno, Pelayo, Climent, Juan Díaz, Diakité, Yussi Diarra, Efe Aghama, Dawda Camara, Roger Martí, Brian Ocampo y de la Rosa. Por su parte, Ramis dispone en caso de hacer modificaciones de los siguientes futbolistas: Jesús Ruiz, González, Brais Martínez, Aitor Buñuel, Appin, Mario Cantero, Ventosa, del Cerro, Sergio González, Mateo Mejía, Fermín García y Mario González.