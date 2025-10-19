Un canterano que apunta a la convocatoria

La baja de Alfred Caicedo en el Cádiz CF de cara al duelo contra el Burgos CF podría abrirle las puertas de la convocatoria a Juan Díaz, un lateral derecho de 19 años de edad que lleva en la cantera amarilla desde la categoría cadete, cuando llegó procedente de las secciones inferiores del Real Betis. Nacido en Sevilla en el 2006, el futbolista sabe lo que es hacer la pretemporada bajo las órdenes de Gaizka Garitano porque fue uno de los canteranos que estuvo presente en la preparación del primer equipo. Además, dejó buenas sensaciones en el partido inicial contra el Barbate, en el que llegó hasta a anotar un tanto.

Por lo tanto, y salvo imprevisto, Juan Díaz hará parte de la lista de convocados del Cádiz CF contra el Burgos, tal y como apunta José Manuel Merino. La ausencia de Alfred Caicedo provoca que Gaizka Garitano no tenga ningún lateral derecho disponible a excepción de Iza Carcelén, y sería el canterano el que se beneficiaría de de dicha situación.

Además, Juan Díaz no ha participado en el encuentro que el Mirandilla tenía en el mediodía del domingo en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz contra el filial del Ceuta, lo que aumenta las posibilidades de que el sevillano esté en la lista del primer equipo contra el Burgos. En la presente temporada, el lateral también estuvo en el banquillo en las victorias amarillas contra el Eibar en casa y en el triunfo a domicilio en la Rosaleda.

Con el filial es un fijo para Francisco Cordero 'Rubio'. Ha disputado cinco encuentros, y en todos ellos ha completado los noventa minutos. De momento, no ha debutado con el primer equipo, y podría ser el día contra el Burgos si Gaizka Garitano lo considera necesario.