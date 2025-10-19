El posible once del Cádiz ante el Burgos

Gaizka Garitano modificará el once del Cádiz CF en el duelo contra el Burgos a pesar de la victoria y la convincente imagen mostrada ante el Huesca. El técnico vasco ha recuperado efectivos importantes como Bojan Kovacevic, Mario Climent y Suso, del que afirmó en la rueda de prensa previa que «está mejor» y que había «entrenado durante la semana». Los tres, a priori, apuntan al once inicial, en el que puede repetir el centrocampista Álex Fernández, que fue una de las novedades en la pasada jornada y, tras su gran actuación, apunta nuevamente a la titularidad en la medular junto a Sergio Ortuño.

En el caso de Kovacevic no hay dudas. El balcánico volverá a comandar el eje de la zaga junto a Iker Recio tras su compromiso internacional con la selección serbia sub21. Más incertidumbre genera el lateral izquierdo, ya que Mario Climent ha sido indiscutible para Garitano desde el pasado mes de enero. Sin embargo, Raúl Pereira hizo un buen encuentro ante el Huesca y el técnico vasco afirmó ante los medios que el canterano «aprovechó la oportunidad» y que «si se lo ganan, no le vamos a quitar lo que se han ganado». Unas declaraciones que invitan a pensar que el algecireño podría repetir como titular en la línea defensiva.

Cabe recordar que Gaizka Garitano cuenta con las bajas seguras de Fali y Alfred Caicedo. Otros futbolistas como Joaquín González y José Antonio de la Rosa han completado con normalidad los entrenamientos y son efectivos que el técnico también tiene disponibles y podrían entrar en la convocatoria.

Portería

Víctor Aznar continuará una semana más defendiendo la meta amarilla. El guardameta brasileño logró dejar la portería a cero ante el Huesca, en un encuentro en el que apenas tuvo trabajo por el buen hacer del colectivo. Continúa creciendo con el paso de las jornadas, transmite seguridad, es protagonista de paradas salvadoras y ha logrado disipar el debate.

Defensa

Bojan Kovacevic sería la única novedad en la línea defensiva. El serbio volverá al once para formar una temible pareja de centrales junto a Iker Recio, que está creciendo a pasos agigantados. En el lateral derecho repetirá un excelso Iza Carcelén, mientras que en el lateral izquierdo estará nuevamente Raúl Pereira al considerar Gaizka Garitano que aprovechó la oportunidad ante el Huesca y merece continuidad.

Centro del campo

Tras el partidazo de ambos en el triunfo sobre los oscenses, Gaizka Garitano colocará nuevamente el doble pivote formado por Álex Fernández y Sergio Ortuño. El de Alcalá de Henares fue una de las novedades en la alineación y permitió a los amarillos disfrutar de un mayor y mejor control de la posesión, mientras que el alicantino estuvo omnipresente y realizó el que fue, posiblemente, su mejor partido como jugador del Cádiz.

Ataque

También habrá modificaciones en el frente de ataque, donde entrará Suso como mediapunta para ceder la banda derecha a Tabatadze y el costado izquierdo a Javier Ontiveros. Como máxima referencia estará una semana más el ariete Álvaro García Pascual.