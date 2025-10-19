El Cádiz viajará muy arropado a Granada

El próximo sábado 25 de octubre, el Cádiz CF visitará al Granada CF en el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Hypermotion y, con motivo de este encuentro, el club había establecido un proceso de venta de entradas para la afición cadista que se desarrollaba en tres fases.

La primera fase era una inscripción previa exclusiva para socios, que estaría disponible desde el sábado a las 10:00 horas hasta el lunes a las 14:00 horas, a través de una plataforma habilitada específicamente para ello.

La segunda fase corresponde a la venta de entradas para los socios que se hayan inscrito. Esta se llevará a cabo el martes y el miércoles, pudiendo realizar la compra tanto por vía telefónica, llamando al 956 000 011, como de forma presencial en las oficinas de Atención al Socio, en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Cada socio podía adquirir una única entrada, que será personal e intransferible. Las entradas son nominativas y estarán sujetas a control de identidad, con un precio de 25 euros.

Por último, una vez finalizada la venta, se abriría una lista de reserva para aquellos socios que no pudieran conseguir su entrada en las fases anteriores. En caso de que queden localidades disponibles, el club contactará con los socios inscritos en esta lista a partir del jueves a las 9:30 horas, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo asignado a la afición visitante.

Sin embargo, cuando los aficionados tratan de realizar la reserva, la plataforma lanza el siguiente mensaje: «Todas las entradas para el partido Granada C.F. - Cádiz C.F. ya han sido reservadas. No obstante, y por si finalmente quedase alguna entrada disponible, puede usted continuar y entrará a formar parte del listado de reservas«.

Por lo tanto, el Cádiz CF confirma que estará muy bien acompañado en la visita del próximo sábado al estadio Nuevo Los Cármenes. La afición está ilusionada con el campeonato que está realizando el cuadro que dirige Gaizka Garitano y no quiere perderse uno de los desplazamientos más cercanos y, al mismo tiempo, más apetecibles. Además, el horario del encuentro permite disfrutar del choque y del fin de semana en Granada.