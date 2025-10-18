El Cádiz solo debe evitar lo que ocurrió en 1976

Ser líder de Segunda a estas alturas de campeonato es, tal y como aseguró Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa, algo puramente anecdótico. Aunque mejor ser primero que ser último. Sea como sea, la realidad es que, si el Cádiz desea estar en la zona más alta de la tabla durante todo el campeonato para aspirar al ascenso, en casa debe continuar con el camino establecido hasta el momento. Los amarillos suman 13 de 15 puntos jugando en la Tacita de Plata, y buscan prolongar la buena racha con la visita del Burgos Club de Fútbol.

El cuadro de Luis Miguel Ramis es un equipo muy fiable que pondrá las cosas muy difíciles a los amarillos. Eso sí, los antecedentes son tremendamente favorables al Cádiz CF, que no conoce la derrota jugando como local ante el Burgos... a excepción de 1976. Aquel año, de fuertes cambios en el panorama político nacional, se produjo la que es, hasta el momento, la única victoria de los hijos del frío en tierras gaditanas. Ambos equipos militaban en Segunda División y, en la jornada 22, el cuadro cadista era derrotado en Carranza con goles de Juanito y Espíldora en propia puerta.

Es la primera y última victoria del Burgos en la Tacita de Plata. La visita más reciente es la del año pasado, coincidiendo con el segundo encuentro de Gaizka Garitano en el banquillo amarillo. Brian Ocampo adelantó con un golazo al Cádiz en el minuto 75, pero Álex Sancris empató en el minuto 88 desde los once metros tras un penalti cometido por Fede San Emeterio.