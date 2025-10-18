Ramis: «Tenemos ganas de solucionar esta racha de resultados en Cádiz»

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, ha comparecido este sábado ante la prensa castellana como es habitual en la previa del encuentro de la jornada, que esta le toca en Cádiz el lunes por la noche.

De entrada, Ramis comunicó el estado de su plantilla de cara al encuentro en Carranza. «Curro ya está disponible; ha entrenado con normalidad en los últimos días. Mollejo ya está prácticamente disponible también, pero no queremos arriesgar, igual que hicimos con Curro la semana pasada, porque la semana que viene va a poder entrenar con el grupo con normalidad. Marcelo también puede que se incorpore al grupo la semana que viene, mientras que a Chapela todavía le queda tiempo para volver».

Aún resuena los ecos en El Plantío de la derrota de la semana pasada en el derbi regional ante el Valladolid, algo que entiende Ramis de primera mano. Sin embargo, el técnico va más allá y también se acuerda de la anterior jornada al derbi en la que los suyos perdieron 2-1 en El Alcoraz ante el Huesca en los últimos minutos. «Sentimos que hemos perdido, cuanto menos, dos puntos que creemos que hemos merecido en estos últimos dos partidos. Tenemos ganas de solucionar esta racha de resultados en Cádiz. Es un escenario bonito para hacerlo, ante un gran rival. No estamos en un mal momento, en esta Liga todos los equipos van a perder partidos y eso no quiere decir nada, es una competición muy igualada».

Loas a su colega

Por supuesto, habló de su rival, el líder de Segunda en la actualidad. «El Cádiz es un equipo muy ordenado y con las ideas muy claras. Le dan mucha importancia al equilibrio, presionan bien y, además, tienen mucha calidad en la zona ofensiva». Además, no escatimó elogios a su colega Gaizka Garitano. «Que estén en la parte alta de la tabla no es casualidad, es por culpa del trabajo de su gran entrenador. Nosotros también trabajamos en tener esa identidad de equipo clara».

Y recordó que «eEn esta categoría nadie está por encima de nadie. Los partidos suelen estar muy igualados y se deciden por detalles». Reforzó su idea de que sus jugadores no atraviesan un mal momento a pesar de no ganar desde hace tres jornadas que lo hicieron en casa al Málaga por dos goles a uno. «Nosotros estamos dentro del nivel de la Liga y tenemos que dar continuidad al trabajo que venimos haciendo. Tenemos que mejorar obviamente en algunos aspectos, pero no podemos perder la identidad que tenemos porque hay muchas cosas que ya las hacemos bien».

A vueltas con la derrota ante el Valladolid, Ramis apuntó que «en el partido del otro día, sumando ambos equipos, se produjeron casi 40 faltas. Fue un partido muy trabado y normalmente no sucede. En una situación más habitual, tenemos que dar continuidad al juego ofensivo y ganar más duelos en esta faceta, porque en defensa ya lo hacemos».

«Nuestra intención es mirar hacia arriba. Yo soy muy optimista, pero estoy convencido de que somos un equipo capacitado para mirar de tú a tú a cualquier rival y eso tiene que darnos la confianza suficiente para ir a ganar todos los partidos», finalizó.