Dónde ver Almería - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF disputa un nuevo derbi en LaLiga Hypermotion, otro más a domicilio, y ahora ante el Almería. Después de jugar duelos regionales como visitante en Málaga y Granada, Almería es el próximo destino. También en la primera vuelta le tocará visitar Córdoba, de manera que en la capital gaditana tendrán lugar todos los encuentros entre andaluces del segundo asalto liguero.

Los gaditanos llegan sextos a Almería y a un punto de los almerienses, quintos con un encuentro todavía por finalizar, ya que el pasado domingo se tuvo que suspender su cita en Ceuta, con 1-1 en el marcador, por el fallecimiento de un espectador ceutí en el Estadio Alfonso Murube.

Sin lugar a dudas se trata de una cita provincial de altos vuelos en la que Gaizka Garitano volverá otra vez a Almería, lugar en el que estuvo hace dos temporadas y no pudo conseguir ninguna victoria en media temporada liguera.

En el encuentro se espera una notable presencia de seguidores del Cádiz CF y un buen ambiente en las gradas del Power Horse Stadium de Almería.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Almería contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Almería y Cádiz CF, correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 16 de noviembre a las 16.15 horas en el Power Horse Stadium de Almería.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Almería ante el Cádiz CF?

El encuentro entre Almería y Cádiz CF se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Almería - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Almería - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.