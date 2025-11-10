Las entradas para el Almería - Cádiz: cuándo y cómo pueden conseguirlas los abonados cadistas

El Cádiz CF ya piensa en la próxima cita liguera, que será un duelo andaluz ante el Almería en tierras almerienses el próximo domingo a las 16.15 horas.

El equipo de Gaizka Garitano acaba de jugar en La Tacita de Plata ante el Valladolid (0-0) y ahora afronta una cita frente a otro de los equipos teóricamente más potentes de LaLiga Hypermotion.

En la otra punta de Andalucía también estará respaldado el Cádiz CF. Los abonados del club gaditano pueden comprar entradas en el sector visitante. Cada localidad tiene un coste de 20 euros. Una localidad que es personal e intransferible.

Horarios y pasos a seguir

La plataforma para que los abonados del Cádiz CF puedan inscribirse estará operativa hasta las 23.00 horas de este lunes.

Asimismo los abonados del Cádiz CF que finalmente adquieran las entradas podrán realizar la compra en las oficinas de Atención al Socio o por teléfono (956 00 00 11) en el siguiente horario:

- Martes y miércoles de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas (venta para los abonados).

- Jueves de 9.30 a 14.00 horas (lista de reserva). A partir del jueves aquellas entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a la lista de reserva. En caso de quedar localidades disponibles, será el club quien contacte directamente con los socios en lista de reserva.

ℹ️ Ya a la venta las entradas para el Almería - Cádizhttps://t.co/zZHFa3XNCs pic.twitter.com/6vVdxJ6Xog — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 10, 2025

El enlace para la reserva de entradas de cara al Almería - Cádiz es el siguiente: https://reservas.cadizcf.com