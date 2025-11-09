Garitano: «Me tienen que explicar el gol anulado, no he visto algo similar en 30 años»

Gaizka Garitano lamentaba una igualada que no fue como en partidos anteriores tal y como desgranaba el entrenador cadista. El vasco se quedaba con el esfuerzo de sus jugadores y criticaba con dureza la actuación del árbitro del partido, con infinidad de tarjetas sobre todo en la primera parte para los amarillos.

«Creo que hemos hecho la primera media hora mejor del campeonato. En la segunda parte el Valladolid ha estado mejor en un partido de mucho desgaste y duelos. El arbitraje, no se por donde empezar, nos ha llenado de tarjetas. El gol que nos anulado y me lo tienen que explicar, llevo treinta años en el fútbol profesional y nunca había visto nada igual«, destacaba Garitano.

En las quejas del entrenador el gol anulado a Tabatadze. «El fuera de juego es posicional si estorba a alguien, pero es que García Pascual no sabe quién está detrás. Luego no va ni siquiera a revisarlo en el monitor».

El entrenador del Cádiz reconocía que su equipo estuvo mejor que en otros encuentros, a pesar del empate. «Hemos competido bien, sobre todo en la primera parte, y en la segunda nos ha costado más ante un rival que ha crecido y que es un buen equipo. Hemos generado ocasiones, las suficiente para haber marcado alguna, pero nos hemos ido al descanso con muchos jugadores con tarjeta amarilla y eso condiciona mucho los partidos«.

«Las sensaciones han sido buenas a pesar del empate. El Valladolid es un equipo muy físico y tenemos que valorar el empate. Hemos ido a ganar pero no hemos podido, nos está costando hacer gol y es la asignatura que tenemos pendiente de aprobar», añadía haciendo referencia al rival pucelano.

Cuestionado por los cambios, Garitano apuntaba que «los jugadores han hecho un gran esfuerzo y teníamos que refrescar a gente que estaba fundido, de ahí el cambio por ejemplo de Suso. No hay problemas porque jueguen Ontiveros y Suso juntos, tratamos de compensar los jugadores que tenemos en el campo«.

Asimismo, el entrenador era cuestionado por la posibilidad de que Tabatadze juegue en otra posición y la titularidad de Brian Ocampo. «Veo a Tabatadze por dentro pero tenemos mucha gente ahí. Hay varios futbolistas que lo están haciendo bien. Brian Ocampo ha hecho un buen partido y lo importante es que tenemos que recuperarlo. Tiene picos muy altos y bajos de rendimiento, y para mí es fundamental que esté bien», concluía.