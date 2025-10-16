Nueva fecha y horario para nuevo derbi

El Cádiz recibe este lunes próximo en su estadio al Burgos, que anda clasificado con seis puntos menos que los amarillos. El siguiente encuentro para los de Garitano será en el estadio Nuevo Los Cármenes el sábado 2 de octubre a partir de las seis y media de la tarde en partido correspondiente a la undécima jornada.

Ya en la siguiente, en la duodécima, los amarillos viajarán a Andorra para medirse al recién ascendido el domingo 2 de noviembre a partir de las dos de la tarde. Muchos más tarde será el de la jornada 13 en casa ante el Valladolid, que se jugará a las nueve de la noche del domingo 9 de noviembre.

Pues bien, este jueves se ha conocido el siguiente derbi andaluz que le tocará jugar al Cádiz tras el que viene el 25 de octubre en Granada. Este será en el Juegos Mediterráneos ante el Almería en partido correspondiente a la 14 jornada, que se jugará el domingo 16 de noviembre a partir de las cuatro y cuarto de la tarde ante el Almería.