El fútbol de selecciones también ataca al Almería frente al Cádiz CF

Si el Cádiz CF no podrá contar el próximo domingo (16.15 horas) en Almería con dos de sus jugadores por compromisos internacionales, la escuadra almeriense se quedará sin cuatro de sus hombres por el mismo motivo. El 'Virus FIFA' ataca con fuerza a ambas plantillas.

Sin Bojan Kovacevic ni Iuri Tabatadze, convocados con Serbia Sub 21 y Georgia, el Cádiz CF visita a uno de los equipos más potentes de LaLiga Hypermotion. Gaizka Garitano se quedará en su vuelta a tierras almerienses sin la participación del gran baluarte de su defensa y del que por ahora es su máximo artillero con cuatro dianas, que bien podía ser una más si no se hubiese anulado su gol al Valladolid.

Kovacevic ya se había perdido la cita en San Sebastián ante la Real Sociedad tras ser llamado por Serbia Sub 21. Tampoco estuvo ante el Huesca en La Tacita de Plata, aunque en ese caso sí le dio tiempo a volver después de otra convocatoria. Eso sí, estuvo en el banquillo y Gaizka Garitano decidió que descansara después de un largo viaje.

Bojan Kovacevic, a la derecha en la imagen, no jugará en Almería el próximo domingo. ANTONIO VÁZQUEZ

La de Iuri Tabatadze, sin embargo, sí es la primera ausencia por ese motivo. Y además ha sido seleccionado por la selección absoluta de Georgia, que medirá sus fuerzas ante España.

Iuri Tabatadze se queda sin jugar el domingo con el Cádiz CF al ser seleccionado por Georgia. ANTONIO VÁZQUEZ

Patrick Soko, la baja más sensible

Los problemas en este sentido se multiplican por dos en el Almería. Rubi se queda sin cuatro de sus jugadores por el 'Virus FIFA'. Son los casos del guardameta Bruno Iribarne (España Sub 21), el centrocampista Stefan Dzodic (Serbia Sub 21) y los extremos Marko Perovic (Montenegro) y Patrick Soko (Camerún). Todos han sido citados por sus países y ya se encuentran con sus selecciones nacional.

La ausencia del joven portero Bruno Iribarne no trastoca los planes de Rubi, que tiene en Andrés Fernández a su portero titular indiscutible, siendo Fernando el siguiente en la lista.

Bruno Iribarne es un arquero almeriense con un gran futuro, que ha sido llemado a filas por David Gordo, seleccionador de España Sub 21, para la doble cita ante San Marino (viernes 14 de noviembre en el Anxo Carro de Lugo) y Rumanía (martes 18 en Sibiu). No es la primera vez que acude.

Bruno Iribarne, joven guardameta de la UD Almería. LA VOZ

Compañero del cadista Bojan Kovacevic en la selección de Serbia Sub 21 es Stefan Dzodic. El joven pivote defensivo serbio (aunque nacido en Montpellier -Francia-) ha estado presente en casi la mitad de los encuentros del Almería esta temporada, siendo titular en cinco de ellos. No ha sido indiscutible, pero ha tenido sus minutos. De hecho fue titular en la última victoria en casa del Almería ante el Eibar (3-1).

Tanto el cadista Bojan Kovacevic como el almeriense Stefan Dzodic están citados para los días 14 y 18 de noviembre frente a la República Checa y Estados Unidos, respectivamente, por lo que no podrán estar el 16 de noviembre en el Almería - Cádiz.

Stefan Dzodic, joven centrocampista serbio de la UD Almería. La VOZ

Marko Perovic, por su parte, no suele ser fijo en los esquemas del Almería. Buena prueba de ello es que únicamente ha sido titular en la Copa del Rey y sus encuentros en LaLiga Hypermotion han llegado entrando como recambio. El jugador balcánico del Almería se pierde la cita ante el Cádiz CF al ser convocado por la selección absoluta de Montenegro, que ya no tiene opciones de clasificación para el Mundial. Montenegro jugará ante Gibraltar y Croacia los días 14 y el 17 de noviembre, por ese orden.

Marko Perovic, citado por la selección de Montenegro, será baja ante el Cádiz CF. La VOZ

La más sensible de todas es la baja de Patrick Soko. El extremo camerunés no tiene el protagonismo que tenía la temporada pasada en el Huesca, pero sí tiene minutos con Rubi. De hecho venía siendo titular en los últimos tiempos. Este jugador ya fue clave la temporada pasada en Alcoraz durante la victoria del Huesca, su equipo entonces, ante el Cádiz CF (3-1). Soko hizo uno de los goles de la escuadra altoaragonesa.

Camerún jugará el jueves 13 de noviembre ante el Congo en las semifinales africanas de clasificación para el Mundial 2026. En función del resultado tendría otro compromiso el día 16, mismo día del Almería - Cádiz.

Patrick Soko, seleccionado por Camerún, sí está teniendo protagonismo en la UD Almería. LA VOZ

Así, con más bajas por este motivo pero menos importantes sobre el papel, afronta el Almería una cita entre equipos de 'play off' de ascenso a Primera ante el Cádiz CF.