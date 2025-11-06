Suscríbete a
Cádiz CF

Tabatadze jugará contra España en el camino al Mundial de este verano

El extremo debuta en una convocatoria con Georgia para los enfrentamientos de mediados de noviembre

Tabatadze celebra el gol de la victoria ante el Huesca. francis jiménez
Tabatadze celebra el gol de la victoria ante el Huesca. francis jiménez
Alfonso Carbonell

Cádiz

Alfonso Carbonell

Cádiz

El jugador del Cádiz CF, Iuri Tabatadze, ha sido convocado por la Selección de Georgia para disputar los partidos de clasificación del Mundial los próximos 15 y 18 de noviembre ante la Selección Española y la Selección Búlgara.

El jugador georgiano debuta de esta forma en una convocatoria con su selección nacional absoluta tras el buen arranque en la entidad cadista con 4 goles en 9 partidos.

El primer partido se disputará precisamente ante la Selección Española de Fútbol el próximo sábado 15 de noviembre en el Boris Paichadze National Stadium, en Tiflis a las 18:00h

Posteriormente, el martes 18 de noviembre, la selección georgiana se medirá ante Bulgaria en el Natsionalen Stadion Vasil Levski, en Sofía, a las 20:45h.

En la actualidad, son los hombres de Luis de la Fuente los que encarrilan con más decisión su participación en el Mundial que se juega este verano en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, España lidera con mano de hierro el Grupo E con doce puntos en cuatro jornadas; le sigue Turquía con nueve y, ya descolgada, Georgia con tres puntos. Peor van los búlgaros, que cierran el grupo con cero puntos en la cuarta y última plaza.

Para los georgianos, la última derrota (2-3) ante Turquía le ha alejado de un Mundial donde tienen muy complicado clasificarse.

