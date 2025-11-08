Kovacevic, nuevamente convocado por Serbia

Primero fue Iuri y luego ha sido Bojan. Gaizka Garitano pierde otro jugador para el duelo liguero contra la Unión Deportiva Almería debido a las llamadas de las selecciones nacionales. Si Tabatadze se estrenó en una lista con la absoluta de Georgia que dirige Willy Sagnol, ahora es Kovacevic quien ha sido solicitado por el combinado sub21 de Serbia para dos encuentros amistosos. Aunque la convocatoria del balcánico era más que previsible, ya que se ha convertido en una pieza fundamental para Zoran Mirkovic.

Cabe recordar que Bojan Kovacevic tan solo está disputando amistosos porque la selección serbia ya está clasificada para el próximo europeo sub21 que se celebra en el verano de 2027 (este pasado mes de junio ha sido Eslovaquia quien albergó el torneo). El país balcánico organizará la cita junto a Albania y, al actuar como anfitriona, no juega la fase de clasificación. El jugador del Cádiz CF se medirá primero a Chequia el 14 de noviembre en Pardubice, y cerrará la concentración con un amistoso ante Estados Unidos el 18 de noviembre en Bačka Topola.

Una llamada del que fuera jugador de la Juventus que genera más problemas para Gaizka Garitano en la línea defensiva. El técnico vasco ya ha lidiado dos veces esta temporada con esta misma situación: en el empate a tres en Anoeta en el que colocó una defensa de cinco y en la victoria contra el Huesca con Jorge Moreno como titular junto a Iker Recio en el eje de la zaga. Una ausencia sensible para un equipo que tiene al serbio como uno de sus pilares fundamentales para entender el éxito en la retaguardia que están protagonizando los amarillos.