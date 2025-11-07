Garitano: «Hay equipo para competir por estar arriba»

Gaizka Garitano se fue de Andorra y Granada con una honda preocupación: su equipo cumplía en defensa, pero sacaba malas notas en ataque, ahí donde precisamente se supone tener sus mejores armas. Este viernes, en la antesala del Cádiz - Valladolid. el vasco comenzaba su rueda de prensa previa bajo la misma lectura.

«En los dos últimos partidos nos ha faltado mucho en ataque. El equipo ha estado bien en defensa pero a pesar de que hemos jugado con futbolistas de ataque no terminamos de encontrar el gol y sobre todo ocasiones claras», comenzaba diciendo en lo que no era más que una prolongación de sus palabras en Andorra.

El juego del equipo se le colapsa mientras intentar seguir armando los conceptos defensivos en todos sus hombres. «Tenemos que insistir, poner jugadores ofensivos y que el balón esté más tiempo en el campo contrario que en el nuestro. Nos falta brillo en el último tercio. Se dan los mecanismos pero lo jugadores de ataque tienen que aparecer. Tenemos futbolistas de muchas características. El trabajo que estamos haciendo es colectivo para que aparezca esa gente en ataque», apuntó.

Lleva razón que, en apariencia, los hombres que mete en el campo le dan aires al equipo de ser ultra ofensivo, sin embargo, el guion que se lee tras los 90 minutos de partido es muy distinto al que se busca durante la semana. También pasa con los cambios tal y como insiste Garitano. «El otro día todos los cambios eran ofensivos. Tengo claro que vamos a conseguir esas ocasiones y los goles. El equipo está apretando arriba con los centrales en el centro del campo mucho tiempo del partido. No replegamos el equipo, vamos arriba siempre a apretar poniendo jugadores ofensivos y cuando tengan ellos el balón que lo tengan los centrales. Estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a orden y disciplina. El día ante el Burgos hicimos muchas ocasiones pero en los dos últimos no ha sido así», repasó desde el optimismo.

Mucho se habla de que lo que busca Garitano con sus planteamientos es que su portería no sufra y que arriba le resuelva la clase de Suso, el olfato perdido de Tabatadze, la calidad de Ontiveros o alguna que otra individualidad que meta en el campo. Es obvio que no está de acuerdo con esa tesis y puede que por eso la conteste de la siguiente manera: «Hay que intentar jugar más hacía delante. Que en las finalizaciones llegue más gente. Son cuestiones que estamos trabajando. De la nada no vamos a sacar una jugada. Aquí no vamos a resolver un partido con una jugada y eso no está pasando. Hay que hacerlo entre todos».

Para reforzar sus ideas, baja al que sea a la tierra y le recuerda la tremenda igualdad que se vive en cada partido, en cada minuto de encuentro, en cada lance que se da sobre el verde. «Nosotros tenemos calidad pero no más que otros rivales. Tenemos buenos jugadores. Venimos de tres viajes seguidos con dos empates y pasar ronda en Copa del Rey. Ojalá tengamos un bache así en otros momentos de la temporada. Hay cosas que mejorar, es evidente», admite también.

Se sabe en un club con mucha exigencia se tenga lo que se tenga dentro del vestuario. La afición no entiende a razones y los resultados, menos. En este sentido, él es el primero en conocer el paño y en tener un discurso que no sea del pelotón. «Yo tengo claro que hay que ser ambicioso. Sé en el club en el que estoy. Cuando no estemos bien hay que criticarnos. Estamos en un club grande pero eso de que tenemos jugadores que ganan partidos solos no es verdad», insistió tirando a dar.

Y siguió. «Hay muchos futbolistas en la plantilla que se acaban de estrenar en Segunda División. Algunos vienen de Segunda Federación y hay que tener paciencia con ellos. El otro día jugó Juan Díaz, Pereira. Entiendo la exigencia pero no podemos ir a sitios para ganar cero a tres, esa no es la realidad del equipo. Hay equipo para competir por estar arriba», manifestó con claridad, pero recordando que «hay mucha igualdad y plantillas muy parecidas».

Una cosa tiene clara y es que haga lo que haga, al final el personal le va a pedir que luche por el ascenso. Se ponga como se ponga y, entendiendo eso, conduce su discurso a lo que la mayoría de su afición quiere escuchar ahora, en este primer cuarto de Liga. «Nosotros podemos estar arriba si hacemos las cosas bien. Veo en los rivales jugadores buenos que llevan mucho tiempo en la categoría. Hay que ser conscientes con lo que tenemos con exigencia y siendo ambiciosos», suelta con prudencia.

«La gente se merece ya una victoria»

Y tras soltar esas verdades, acaricia la moral del gentío amarillo. «La gente se merece ya una victoria. Vamos a cualquier sitio y hay gente de Cádiz. En Granada, petado de peña de Cádiz, y en Andorra también; no sé de donde habían salido», se pregunta medio flipando.

Por último, le dijo a los periodistas que «ojalá pudierais ver los entrenamientos, os los mando si queréis grabados». Ante esto, los plumillas no tuvieron otra que partirse la caja dadas las condiciones de sumisión que su propio club tiene para ellos, entre otras, los entrenamientos a puerta cerrada desde hace años. El deseo de Garitano se transforma en pregunta 'boomerang'. ¿Dejaría que los medios estuvieran en sus sesiones de trabajo? Respuesta: «No me echéis al club encima; me van a echar por eso, hombre. Venga, hacerme otras preguntas», contestaba en un clima de lo más campechano y entre risas.

Conclusión: Garitano sí dejaría, pero el club no quiere ni siquiera los quince minutos de rigor para los reporteros gráficos. La vida sigue igual; el fútbol, peor.

