Suscríbete a
ABC Premium

Cádiz - Valladolid

«Lo de Fali ha sido un golpe duro»

Garitano lamenta la recaída del único futbolista de la plantilla que no ha disputado ningún minuto oficial hasta el momento

Que pase el siguiente

Fali seguirá de baja una temporada más.
Fali seguirá de baja una temporada más. ccf

R. López / A. Carbonell

Cádiz

Gaizka Garitano tiene esperanzas de recuperar a algunos de los jugadores que tiene entre algodones a dos días del encuentro en Carranza ante el Valladolid. De ahí que lo primero que soltase en la previa del choque del domingo que «todavía queda el entrenamiento de mañana», decía por este sábado.

El vasco profundizaba algo más antes de referirse a la recaída de Fali. «Hay jugadores que arrastran molestias y veremos con qué efectivos llegamos. Iza está haciendo trabajo y está mejor», comentaba sobre el portuense que se lesionó hace dos semanas en Granada.

Dejaba para el final, la última mala noticia que ha deparado la semana de trabajo. «Fali se ha vuelto a lesionar y va a seguir siendo baja. Ha sido un golpe duro. La recuperación la estaba haciendo bien y en una acción solo se ha vuelto a lesionar. No le termina de dar la vuelta a la situación», concluía.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app