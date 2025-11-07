«Lo de Fali ha sido un golpe duro»

Gaizka Garitano tiene esperanzas de recuperar a algunos de los jugadores que tiene entre algodones a dos días del encuentro en Carranza ante el Valladolid. De ahí que lo primero que soltase en la previa del choque del domingo que «todavía queda el entrenamiento de mañana», decía por este sábado.

El vasco profundizaba algo más antes de referirse a la recaída de Fali. «Hay jugadores que arrastran molestias y veremos con qué efectivos llegamos. Iza está haciendo trabajo y está mejor», comentaba sobre el portuense que se lesionó hace dos semanas en Granada.

Dejaba para el final, la última mala noticia que ha deparado la semana de trabajo. «Fali se ha vuelto a lesionar y va a seguir siendo baja. Ha sido un golpe duro. La recuperación la estaba haciendo bien y en una acción solo se ha vuelto a lesionar. No le termina de dar la vuelta a la situación», concluía.

