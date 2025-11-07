Que pase el siguiente

«El futbolista del Cádiz CF Fali Giménez ha sufrido este miércoles una nueva lesión durante el entrenamiento en la ciudad deportiva.

En el transcurso de la sesión, sufrió una recaída en su lesión de rodilla. Tras las pruebas realizadas, volverá a ser baja por un tiempo indeterminado, lo que le seguirá impidiendo ser parte activa de la plantilla, como en los últimos meses.

El tiempo de recuperación queda pendiente de evolución»,

De esta forma tan escueta daba cuenta el Cádiz CF, a través de sus silenciados servicios médicos, de la última lesión del único jugador de la plantilla de Garitano que aún no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada.

La situación de Fali ya es desde hace tiempo sorprendente. El central valenciano tiene contrato hasta junio de 2028 tras ser renovado a finales del 24 en un acuerdo que solo entienden quienes lo firmaron dado que la trayectoria del ex del Nàstic ya estaba en franca decadencia.

A pesar de que en verano, el Titán realizó unas declaraciones en las que prometía -pidiendo perdón- que este año volvería a ser el que comenzó siendo después de dos temporadas lamentables en las que incluso llegó a encararse con el público desde la grada cuando Iza marcó un gol, lo cierto es que la pretemporada la pasó más tiempo en la enfermería que en los campos. Y no era casualidad porque a mediados del mes de septiembre fue operado en una de sus rodillas. Pasado el tiempo, este miércoles pasado el central se ejercitaba con balón junto a sus compañeros y recaía.

El tiempo aproximado, desde el club no se dice, puede que sea de dos meses, pero el escenario que comienza a recrearse es muy parecido a tantos otros que ya se han visto en los últimos años en el club amarillo. Veamos.

El primero, y sin tanto respaldo del club como otros, en jubilarse desgraciadamente de amarillo fue Papa Khalifa Sankaré, aquel portentoso central de Dakar que fue integrante de la plantilla con la que el Cádiz CF de Cervera volvía a presentarse en el fútbol profesional. El senegalés se dejó todo en el Cádiz CF, hasta la rodilla, y aunque jugó con dolores e infiltrados muchos encuentros no pudo superar una lesión que lo apartaría del fútbol profesional a los treinta y pocos años. Fue el primero de muchos, pero el único que no se fue con las gratificaciones que otros sí encontraron.

Dos que compartieron vestuario con Sankaré siguieron el mismo camino de la jubilación aunque algo más dulce que el africano. Otro central como Servando, aunque en este caso de 35 años, se retiraba siendo jugador del Cádiz CF como consecuencia de un tremendo impacto en la cabeza que le propinó involuntariamente David Gil en un encuentro de Copa en el Heliodoro Rodríguez López. Al isleño le esperaba un sitio en el cuerpo técnico de Cervera.

También de esa plantilla era Jon Ander Garrido, uno de los baluartes del ascenso a Primera. Precisamente, y tras intentarlo de mil maneras, el vasco puso punto y final a su carrera tras debutar en San Mamés, estadio al que iba de pequeño por ser seguidor de los leones. La rodilla le dijo basta y anunció su adiós en una nutrida rueda de prensa en Carranza en la que estuvo acompañado por el presidente Vizcaíno y el capitán José Mari en 2023.

Precisamente, José Mari ha sido otro de los que no ha tenido más remedio que colgar las botas después de intentarlo en no pocas ocasiones. El roteño también fue pieza importante en el ascenso a Primera con Cervera y un año después de Garrido, anunciaba su retirada en noviembre del 24 por problemas en una rodilla.

Por ese vestuario también pasó el argentino Augusto Fernández, que aunque apenas jugase con el Cádiz CF obtuvo una rueda de prensa de despedida que para sí quisieran otros muchos jugadores que sudaron muchísimo más la camiseta. El ex del Celta o Atlético fue un refuerzo para el Cádiz CF de Primera pero entre la edad que tenía y lo machacado que estaba apenas pudo abrir la boca de cadista más que para despedirse.

Más reciente en el tiempo fuero los casos de los centrales Cala y Luis Hernández, que estuvieron en nómina el tiempo necesario para poder recuperarse sin tener la suerte de conseguirlo.

De momento, se desconoce la evolución de la rodilla maltrecha de Fali, pero desde luego ya apunta las mismas maneras que otras que fueron al traste con una carrera al mismo tiempo que ocupan una de las fichas del equipo.

