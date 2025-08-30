El titán tira de lo mismo

Tiene hasta 2028 contratado y su rendimiento sigue decayendo, no así su discurso, que lo pule como el titán que fue en el campo y que sigue siendo cuando le ponen un micro por delante. Él es así y así se le ha querido y así se le está 'odiando'. Tiene arte, eso es innegable. Y aunque en el verde sea una sombra de lo que llegó a ser, el tío cuando habla es para comérselo. Lo vale.

Se encuentra lesionado -o no, qué más da- desde que sufrió un esguince de rodilla en un bolo de pretemporada ante un equipo árabe y desde esa inactividad ha dado una entrevista al podcast de KiwiNews, donde ha vuelto a recordar su mal año y su empatía con una afición a la que ya no se la da. «El año pasado me gané que me pitasen y me dijesen de todo. La afición me ha reñido, me ha dicho de todo y me ha pitado, ha sido difícil jugar, pero el titán va a hacer que otra vez coreen mi nombre», dijo un defensa con más tablas que un escenario.

A sabiendas de que lo que toca ahora es agachar la cabeza y apechugar siguió diciendo que «ha sido un desastre por mi parte, soy humano, pero tengo que volver a competir, a pelear y a llevar al Cádiz CF donde se merece, no hay más».

Por supuesto, el ex del Nàstic prometió que va a dar todo lo que no tuvo el curso pasado. «Tengo muchas ganas de volver. El año pasado, por muchas circunstancias que nadie sabe ni las voy a contar, no pudo ser, pero este año estoy concentrado al cien por cien».

Con contrato hasta el 28 quiere colgar las botas de amarillo y «ser recordado como años anteriores, no como el año pasado. El año pasado me equivoqué, pero no he hecho nada para que no me perdonen. Si lo vuelvo a hacer sé que no tendría perdón, pero no va a pasar. Me voy a tomar como que no ha pasado y voy a darles lo que siempre les he dado», manifestó un jugador que se encaró con aficionados de tribuna cuando su compañero Iza, que también se la pegó con el fondo sur, marcó un gol en Carranza en una triste y soporífera victoria por la mínima ante el Oviedo.

A pesar de su nula aportación al equipo en la campaña ya superada, disfrutó de muchos minutos, algo que dice muy poco de la plantilla que atormentó el año pasado al cadismo. Por eso, se alegra del rendimiento que está dando su compañero Bojan Kovacevic. «Se pone a 35 kilómetros por hora siendo central. La temporada pasada ya estuvo espectacular, nos ha sorprendido a todos y es un chaval que se deja ayudar aunque esté jugando de titular y es espectacular tenerlo en el equipo», decía Fali, que estaría bien que ahora se dejase ayudar él por el balcánico que le ha quitado todo protagonismo junto a Iker Recio.

