Fali se deja barba para dejarse volver a ver sobre el verde del Rosal

El Titán se ha dejado barba antes de volver a dejarse ver esta semana sobre el verde del Rosal meses después de causar baja. El central valenciano deja atrás un tiempo en el que ha estado en la enfermería tras no comenzar con buenas sensaciones la temporada. Tan mal se encontraba que los médicos le aconsejaron pasar por quirófano a mediados del pasado mes de septiembre para mejorar de unos dolores que no se le iban en una de sus vencidas rodillas.

Fali tiene contrato hasta junio de 2028 y quiere cumplirlo a pesar de formar parte de un equipo extinto al que se le está dando boleto desde el pasado verano tal y como evidenciaban las salidas de los Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino o Zaldua.

El último partido oficial de Fali fue el 9 de mayo ante el Almería en Carranza y que se saldó con victoria local por 2-1. Desde entonces, el defensa que llegó al club gaditano en el mes de mayo del 19 procedente del Nàstic de Tarragona, que lo cedió esos seis meses finales de Liga antes de venderlo en julio del 19, momento en el que firmó hasta 2022. Sin duda, fue aquella primera etapa la más brillante de Rafael Giménez 'Fali', que, y tras renovar con justicia, vio como el club volvía a darle más confianza -ya en su decaimiento- en diciembre del 24 para extender su contrato hasta el 28 en un movimiento que a día de hoy sigue sin entenderse mucho en el entorno del club.

Fali ha vuelto a los entrenamientos a las órdenes de Garitano, que para este domingo ante el Valladolid recupera a Iker Recio, sancionado por acumulación de amonestaciones el pasado encuentro en Andorra. Pelayo fue el sustituto del toledano y estuvo mucho mejor que en su debut como titular en Anoeta ante la Real B. Fali tendrá que esforzarse mucho si quiere un sitio en un eje de la zaga donde manda Kovacevic.