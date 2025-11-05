¿Se pincha el globo del Cádiz CF? Si los resultados hablan, sí. Si lo hacen las sensaciones, no tanto. Lo que es seguro es que el cuadro de Garitano suma solo dos puntos de los últimos nueve posibles en las tres jornadas recién disputadas y del liderato donde acabó la novena jornada tras su victoria en casa frente al Huesca ha pasado a la sexta plaza al cierre de la duodécima y después de empatar en el campo del recién ascendido Andorra, que como una semana antes el Granada, también mereció los tres puntos ante los gaditanos.

Los números no engañan y esos mismos lo han enviado a estar a cinco puntos del líder Racing de Santander. En cuanto a las sensaciones, lo cierto es que este Cádiz CF no es muy diferente del que comenzó encarrilando de la mejor manera posible la temporada gracias a las primeras victorias en casa ante Mirandés, Albacete y Eibar o los empates en Leganés y San Sebastián y la victoria en el derbi ante el Málaga en La Rosaleda en el que ha podido ser el mejor encuentro como visitante de un equipo, el amarillo, que nunca ha sido muy superior a ninguno de los doce rivales que ha tenido hasta el momento.

Precisamente, fue ese encuentro en la capital de la Costa del Sol el que significó un antes y un después en la actual trayectoria del once amarillo pese a que solo dos jornadas después se puso líder tras el gol de Tabatadze en el igualado duelo ante el conjunto altoaragonés. Y es que el siguiente encuentro que siguió a la conquista de La Rosaleda fue la visita a Carranza de un Ceuta recién ascendido que se convertía en el primer equipo en no salir vencido de Cádiz. Los caballas firmaron unas tablas sin goles ante los de Garitano, que se vieron incapaces en todo momento de imponer su ley ante un equipo que mandó sobre el verde demostrando todo el juego ofensivo que carecen los cadistas.

A ese empate ante el Ceuta le siguió la primera derrota liguera en Las Palmas, donde los cadistas disputaron un encuentro calcado al de otras jornadas pero que, en esta ocasión, la suerte le fue esquiva. Como prueba de ello y del buen mecanismo que tiene este Cádiz CF es que esa derrota en las islas no pasaron factura a un equipo que se repuso en la jornada próxima con la consecución de los tres puntos ante el Huesca que le deba un liderato que no iba a tardar en perderlo.

Inicio del bache

El encuentro ante el Burgos se jugó el lunes noche cerrando una jornada que comenzó el Cádiz CF en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, la victoria del Racing ante el Deportivo un día antes, el domingo, unida a la de Las Palmas ante el Sporting colocaba temporalmente a los gaditanos en la tercera plaza y con un partido menos antes de su duelo en casa frente al Burgos de Luis Miguel Ramis.

O sea, el Cadiz CF dependía de sí mismo para mantenerse al frente de la tabla, pero en su primera defensa cayó ante el orden y el mejor criterio de un conjunto burgalés que le dio la vuelta al marcador y acabó imponiéndose 1-3 pese al gol inicial de Ontiveros. Sería el principio de una serie de encuentro que han enviado al once amarillo del primero lugar al sexto, ese que cierra los 'play off' de ascenso.

Los dos siguientes encuentros ligueros, entre medias llegó el pase copero ante el UCAM Murcia en la Vieja Condomina, iban a poner en su lugar a este Cádiz CF de Garitano. Y, en efecto, el listón ha comenzado a ponerse a una altura que ya raya más con la realidad que con esa que empezó marcando las primeras e ilusorias primeras jornadas de Liga.

Los empates en Granada y Andorra deben leerse como lo que han sido, importantes por la forma de conseguirse a base de trabajo, esfuerzo y suerte. Los partidos del Cádiz CF, del primero al último, no han sido más que monedas al aire que en su mayoría han caído de cara, pero que igual pudieron acabar en cruz.

Basta una frase del propio Gaizka Garitano para resolver lo que es ahora mismo este Cádiz CF. El preparador vasco vino a decir que unas de las virtudes de su equipo es que se parece mucho tanto cuando juega bien como cuando juega mal, algo que no deja de verse como un juego plano, anodino y tan previsible como viene siendo un ataque cada vez más estudiado por los rivales y encorsetado para los analistas.

¿Se ha comenzado a pinchar el globo del Cádiz CF? Quien sabe si para siempre, pero del primero ha bajado al sexto en tres partidos. Se busca oxígeno.