Después de una nueva polémica, Iván Alejo ya piensa en el Cádiz CF: «Tenemos que ir a ganar sí o sí»

Uno de los encuentros con más morbo de esta temporada para el Cádiz CF estaba claro que iba a ser el de la vuelta de Iván Alejo a La Tacita de Plata. El futbolista pucelano, que nunca deja indiferente a nadie, se había convertido el primer día del pasado mes de julio en jugador de pleno derecho del Apoel Nicosia, club en el que estaba cedido por el Cádiz CF desde el pasado mercado de invierno. Apenas ocho días después de ese 1 de julio, Iván Alejo terminaba en las filas del Valladolid, el equipo de su ciudad y al que siempre quiso regresar y al que volvió muy emocionado. De esta manera ya se sabía que Iván Alejo se iba a convertir en rival del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion.

Jugador de raza y carácter, la trayectoria de Iván Alejo ha estado marcada por muchos episodios envueltos en la polémica. Muy querido por sus compañeros y odiado por los rivales, su forma de ser en el rectángulo de juego y lejos del mismo le han llevado a ser noticia. Siempre ha dicho lo que piensa, sin cortapisas, pero también ha llevado a cabo acciones solidarias de gran valor que nunca se supieron.

Tras pasar por las canteras de Atlético y Villarreal, así como por equipos como Alcorcón, Eibar, Málaga y Getafe, Iván Alejo recaló en la capital gaditana como cedido por el club getafense en la temporada 2019/2020. En el mes de agosto del año 2020 abonó el Cádiz CF, ya en Primera, dos millones de euros por su traspaso y en La Tacita de Plata permaneció hasta que se marchó cedido a Chipre el 1 de enero de este año 2025.

Iván Alejo durante su etapa en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Una larga y prolongada etapa en un Cádiz CF de Segunda (con ascenso incluido), Primera y otra vez Segunda en la que vivió momentos inolvidables, pero también tuvo su relación de amor y odio con su propia afición, con el presidente y con algún entrenador. Tal es así que en su despedida se marchó agradecido y pidiendo perdón por los errores que ha cometido. Lo hizo acordándose del presidente Manuel Vizcaíno, de Sergio González y de Tata. Esta última su persona más cercana. Todo ello sin olvidarse de una «AFICIÓN» con mayúsculas.

A Manuel Vizcaíno le estará «agradecido toda la vida» por «levantarme de mis caídas y hacerme MEJOR PERSONA». A Sergio González (y a su cuerpo técnico) lo destacaba entre todos los técnicos «por vuestra confianza siempre, devolverme la ilusión por este deporte y sacar la mejor versión de mí».

Precisamente, el presidente del Cádiz CF no dudó en mostrar un foto con Iván Alejo en la pasada Feria de Jerez e indicó: «Mi hijo rubio. Historia del club».

Temperamento

Temperamental como pocos, Iván Alejo dijo en su despedida del Cádiz CF: «Sé que muchas veces no he estado a la altura de mis comportamientos, así que por eso os pido PERDÓN». Y añadió: «Llegué siendo un crío con 24 años, con la inmadurez por bandera y como seña de identidad. Me voy con 29 años siendo un hombre, mucho más maduro, y siendo mucho mejor futbolista y persona».

«Estoy convencido de que esto no es un adiós y sí un hasta luego, porque uno siempre vuelve donde fue feliz... ¡y yo en Cádiz he sido la persona más afortunada y más feliz del mundo», continuó en el momento de su despedida hace unos meses.

Y remataba: «Suerte en el futuro. Nos vemos pronto. De un gaditano de adopción. Os quiero mucho».

Ahora llega ese momento de la vuelta. Iván Alejo lo hace reconvertido en un lateral derecho que lo ha jugado prácticamente todo en LaLiga Hypermotion con el Valladolid. Y cuando no ha estado ha sido por acumular amarillas. Nada nuevo en la trayectoria del futbolista pucelano. Eso sí, ese primer ciclo ya lo cumplió y ahora podrá estar en Cádiz, la que fue su casa durante un lustro.

El controvertido beso

Se presenta después de una victoria ante el Granada en Zorrilla (2-1) no exenta de polémica, ya que Iván Alejo provocó la expulsión del granadinista Hormigo en la prolongación, cuando el Valladolid ya había remontado el 0-1 inicial. Fue al dar un beso en la cabeza al jugador nazarí, que respondió con puñetazo y recibió la roja directa. Una acción que encendió a los seguidores visitantes en las redes sociales.

Un gesto como el que Blanc hacía con su compañero Barthez en la selección francesa antes de empezar cada encuentro, pero con un matiz muy diferente al ser Hormigo rival de Iván Alejo y llegar esta acción pasado el minuto 90, con un resultado favorable al Valladolid después de la remontada y con piques previos entre ambos jugadores.

🟥 La expulsión de Hormigo en el descuento del Real Valladolid-Granada.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/piy77BNyDA — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2025

«Es que soy muy cariñoso. Sabía que estaba al límite y el fútbol es para listos, no para tontos», señaló Iván Alejo en 'El Larguero' de la Cadena Ser justo después del encuentro.

😅 💋 @ivanalejo7 explica su beso a Hormigo que ha terminado con la expulsión del jugador del Granada: "Es que soy muy cariñoso"



🫵 "Sabía que estaba al límite y el fútbol es para listos, no para tontos"



🤣 Y otro beso para nuestro Tornadijo, a ver si da suerte para el ascenso pic.twitter.com/b2Vpb2VJaK — El Larguero (@ellarguero) November 3, 2025

Para ese momento ya había arengado a los suyos en el vestuario. «Ni en la primera parte éramos el peor equipo del mundo ni en la segunda hemos sido el mejor. Esto es de todos, gente, de los que juegan, de los que no juegan, de los que entrenan como cabrones... ¡de todos!», señalaba. Y enviaba el siguiente aviso: «Vamos a pensar desde ya en el Cádiz CF, que tenemos que ir a ganar sí o sí».

Solo pensar en el Cádiz, gente. pic.twitter.com/C2SuVhG6kb — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 3, 2025

Iván Alejo no deja a nadie indiferente y su vuelta a Cádiz estará marcada por los recuerdos y también por el morbo. Nadie lo duda.