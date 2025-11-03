El plan semanal del Cádiz CF para recibir al Valladolid de Iván Alejo

Después de ocho intensos días con tres encuentros a domicilio entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, al Cádiz CF le toca descansar. Lo hará este lunes y este martes tras jugar el pasado domingo en la lejana Andorra.

Será este miércoles a las 10.30 horas con una sesión a puerta cerrada en el campo número cuatro de la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) cuando se reanude el trabajo del equipo gaditano. A partir de ahí continuarán las sesiones todos los días a la misma hora y en el mismo escenario. De miércoles a domingo. Cinco para ser exactos.

Y es que el domingo, día del encuentro, también están citados los pupilos de Gaizka Garitano. Ese día entrenarán a las 10.30 horas con una suave sesión en El Rosal y horas más tarde, a las 21.00, recibirá en su estadio al Valladolid, el equipo del excadista Iván Alejo.

💛 Plan semanal pensando en el encuentro frente al Valladolid



Así preparará el Cádiz CF su cita ante la escuadra blanquivioleta, que disputará este lunes a las 21.00 horas su encuentro ante el Granada en Zorrilla. Los pucelanos tendrán casi un día y medio menos que los gaditanos para descansar después del último encuentro liguero.