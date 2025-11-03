Suscríbete a
Cádiz - Valladolid

El plan semanal del Cádiz CF para recibir al Valladolid de Iván Alejo

LALIGA HYPERMOTION. 13ª JORNADA

Los hombres de Gaizka Garitano descansan lunes y martes, retomando el miércoles los entrenamientos

La plantilla gaditana llevará a cabo cinco sesiones esta semana, siendo la última de ellas el mismo día del encuentro

Un calendario que impone respeto

El Cádiz CF se resiste a salir de la zona de 'play off' de ascenso 

El Cádiz CF reanudará los entrenamientos este miércoles en El Rosal.
El Cádiz CF reanudará los entrenamientos este miércoles en El Rosal. ANTONIO VÁZQUEZ
Antonio Valimaña

Cádiz

Después de ocho intensos días con tres encuentros a domicilio entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, al Cádiz CF le toca descansar. Lo hará este lunes y este martes tras jugar el pasado domingo en la lejana Andorra.

Será este miércoles a las 10.30 horas con una sesión a puerta cerrada en el campo número cuatro de la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) cuando se reanude el trabajo del equipo gaditano. A partir de ahí continuarán las sesiones todos los días a la misma hora y en el mismo escenario. De miércoles a domingo. Cinco para ser exactos.

Y es que el domingo, día del encuentro, también están citados los pupilos de Gaizka Garitano. Ese día entrenarán a las 10.30 horas con una suave sesión en El Rosal y horas más tarde, a las 21.00, recibirá en su estadio al Valladolid, el equipo del excadista Iván Alejo.

Así preparará el Cádiz CF su cita ante la escuadra blanquivioleta, que disputará este lunes a las 21.00 horas su encuentro ante el Granada en Zorrilla. Los pucelanos tendrán casi un día y medio menos que los gaditanos para descansar después del último encuentro liguero.

