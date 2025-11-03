Un calendario que impone respeto

Todo puede pasar en una competición tan igualada y exigente como es LaLiga Hypermotion, pero con el calendario en la mano es evidente que al Cádiz CF le queda lo peor y es ahí cuando debe optar a afianzarse en la zona media-alta de la clasificación.

Después de un espectacular inicio liguero en el que se colocó al frente de la clasificación, el equipo de Gaizka Garitano ha ido bajando su rendimiento. Cierto es que con muchos empates y pocas derrotas, pero ese ritmo, aunque sirve para certificar una permanencia, no da para optar a objetivos más golosos.

Si algo queda claro es que el Cádiz CF ha cumplido en muchas ocasiones. Ahora bien, la realidad es que lo ha hecho con equipos que están en la zona baja de la clasificación. Lo ha hecho ganando a Málaga, Huesca y Mirandés, y empatando frente a Eibar, Granada y Real Sociedad B. Todos ellos están situados de la 16ª posición de la clasificación hacia el fondo de la tabla. De hecho, de los últimos clasificados únicamente el colista Zaragoza no ha medido sus fuerzas ante la escuadra gaditana.

A ello se une que el Cádiz CF también ha jugado ya frente a escuadras que están en la segunda mitad de la clasificación como son Albacete Balompié, Andorra y Leganés, ganando 'in extremis' a los manchegos y empatando ante andorranos y pepineros. Además también empató en casa ante el recién ascendido Ceuta, que actualmente es el noveno clasificado de la categoría de plata del fútbol español.

El Cádiz CF ganó en La Rosaleda al Málaga. ARABA PRESS

Con estos números y después de doce jornadas ya celebradas de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion, de la zona media-baja de la clasificación el Cádiz CF únicamente tiene que jugar ante Castellón y Cultural y Deportiva Leonesa, más allá de su cita ante el colista Zaragoza.

Palabras mayores

El respeto llega cuando se observa que todavía no han llegado los encuentros frente a los equipos que están en la zona alta de la clasificación. El Cádiz CF todavía tiene que disputar en esta primera vuelta sus encuentros ante Racing de Santander, Almería, Deportivo, Córdoba, Sporting y el inminente ante el Valladolid.

Por ahora de la zona alta ha jugado contra UD Las Palmas y Burgos, perdiendo en ambas ocasiones.

Sin lugar a dudas, el equipo de Gaizka Garitano luchará por afianzarse en la zona de privilegio ante equipos llamados a estar en las alturas. Será un auténtico examen para comprobar el verdadero potencial de este equipo. Eso sí, teniendo también en cuenta que con una igualdad tan evidente en la categoría, muchas posiciones pueden ir variando de una jornada a otra y equipos que ahora están arriba pueden sufrir después, y viceversa.

Hoy por hoy la realidad es la que refleja la clasificación. El Cádiz CF, por tanto, tendrá que ganarse frente a los mejores sus opciones de estar en la zona alta de la clasificación en LaLiga Hypermotion.