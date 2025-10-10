Ya hay fecha para el regreso a Cádiz de Iván Alejo

Ya hay fecha para el retorno a Cádiz de Iván Alejo, futbolista que defendió los colores del club gaditano durante varias temporadas y que salió en diciembre del 2024 en dirección a Chipre, donde no fue feliz tras caer en un club, el Apoel de Nicosia, que ni le pagaba.

Este pasado verano volvía a la Liga y lo hacía para vestir la camiseta de su equipo de siempre, el Valladolid de su infancia. Presentado por su actual director deportivo, Víctor Orta, que dijo defender su fichaje a pesar de las escaramuzas que ha tenido en las redes sociales, el vallisoletano expresó la alegría que le resultaba volver a Pucela. «Llamé a mi madre a las tres de la mañana para decírselo», contó el excadista emocionado.

A Iván Alejo se le conoce como alguien muy temperamental en el campo, sensible en lo personal y muy cercano, un cóctel que no va muy bien en un negocio donde la crítica está a la orden del día, cuando no el insulto. Insultos como los que recibió incluso en el que era su propio estadio Carranza, donde igual levantaba pitos que aplausos.

Pues bien, ya hay día y hora para su regreso. LaLiga de Tebas ha querido que sea tarde, muy tarde, domingo nueve de la noche. Concretamente, el domingo 9 de noviembre. ¿Habrá que esperar con cierta expectación el recibimiento que le haga la que fue su afición?