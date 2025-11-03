El Cádiz CF se resiste a salir de la zona de 'play off' de ascenso

El Cádiz CF no pasa por su mejor momento de la temporada, pero pese a ello se resiste a abandonar los puestos de 'play off' de ascenso a Primera. Actualmente es el sexto clasificado con 20 puntos, uno más que Córdoba y Sporting, los equipos que aspiran a entrar en la zona noble de la clasificación. Sin contar con el Valladolid, el próximo adversario liguero del Cádiz CF (domingo a las 21.00 horas en tierras gaditanas), que se puede colocar también a un punto de los amarillos si en la noche de este lunes ganan al Granada en Zorrilla (20.30 horas).

Se resiste a caer de la zona de privilegio, aunque la realidad demuestra que el Cádiz CF ha perdido fuelle y se mantiene a duras penas en esa posición. Lo hace a base de empates. Y es que en la novena jornada, hace apenas tres, el equipo de Gaizka Garitano era el líder de LaLiga Hypermotion con 18 puntos. Ahora el liderato está a cinco puntos de distancia y en posesión del Racing de Santander. Además la segunda posición, ocupada por el Almería, está a dos puntos.

Este bajón de rendimiento del Cádiz CF viene provocado porque en las tres últimas semanas ha sumado dos puntos de nueve posibles. Si se tienen en cuenta las seis últimas jornadas, el equipo gaditano ha ganado únicamente al Huesca (1-0). Esa victoria le hizo situarse al frente de la clasificación de la categoría de plata del balompié nacional. En este tiempo ha sufrido sus dos primeras derrotas antes UD Las Palmas (1-0) y Burgos (1-3).

El Cádiz CF va de más a menos. ANTONIO VÁZQUEZ

Nada que ver con las seis primeras jornadas en las que el Cádiz CF acumuló 14 puntos de 18 posibles gracias a cuatro victorias y dos empates, sin conocer la derrota.

Actualmente el Cádiz CF tiene por delante a Racing de Santander (25), Almería (22), Burgos (21) y también Deportivo y UD Las Palmas (ambos con 20 puntos, pero con mejor 'goal average' que el Cádiz CF).

Por encima de las previsiones

Es evidente que el sensacional inicio liguero del Cádiz CF estaba por encima de lo previsto inicialmente. Ahora que no atraviesa por su mejor momento de la temporada, al menos suma empates y no cae de la zona noble de la clasificación. Por contra, las sensaciones que transmite son muy diferentes a las iniciales. Todo ello provocado por una ausencia de potencial ofensivo que se suple con un óptimo entramado defensivo.

Echando un vistazo a la zona baja de la clasificación, el Cádiz CF está a 30 puntos de los 50 puntos con los que se apunta una teórica permanencia. Además su distancia con la zona de peligro sigue siendo notable, ya que cuenta con nueve puntos más que el Granada (con un partido menos), once puntos más que Real Sociedad B y Mirandés, y 14 puntos de ventaja que el colista Zaragoza. A este último todavía no se ha enfrentado esta temporada.