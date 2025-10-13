Este Cádiz CF sabe sufrir y matar

El Cádiz CF es el nuevo líder de LaLiga Hypermotion y en gran medida es por su fortaleza en casa, donde únicamente ha dejado escapar un empate ante el Ceuta.

Si los hombres de Gaizka Garitano van primeros es porque saben muy bien lo que tienen que hacer, conocen sus defectos y explotan a la perfección sus virtudes. Saben sufrir y también saben matar. Así lo han demostrado una y otra vez esta temporada en encuentros que se repiten.

Sucedió ante Mirandés, Albacete, Eibar, Ceuta y también frente al Huesca. Todos ellos tuvieron sus oportunidades en la capital gaditana y ninguno ganó. El único que se llevó algo fue el equipo ceutí, pero ese día el Cádiz CF también tiró de oficio aunque fuese para sumar un empate. Algo es algo.

Este Cádiz CF siempre ha sabido sufrir. El Mirandés apretó al final en un partido que jugó con diez, el Albacete tuvo sus opciones, el Eibar lo intentó hasta el final y el Ceuta salió en tromba en La Tacita de Plata. Esto último también hizo el Huesca. Sin embargo, el Cádiz CF aguantó, se encomendó a veces a Víctor Aznar y otras a la buena suerte (que también es necesaria para triunfar), y asestó el gol definitivo cuando pudo. Lo hizo por medio de Álvaro García Pascual, Brian Ocampo, Suso y por partida doble con Iuri Tabatadze, su nuevo y aclamado ídolo.

Iuri Tabatadze ya es un ídolo en La Tacita de Plata. ANTONIO VÁZQUEZ

Porque el Cádiz CF aprieta los dientes cuando vienen mal dadas, aguanta el chaparrón, se hace más equipo y mata a su rival cuando tiene oportunidad para ello.

Identidad y sello propio

Gaizka Garitano ha dado una identidad a su equipo, que conecta con la grada como hacía tiempo que no sucedía. Todos van a una y al primera posición no es por mera coincidencia. Ahí hay mucho trabajo y mucha dedicación. Y también ese saber llevar el partido a su terreno, donde este Cádiz CF siempre (o casi siempre) gana.

Su estadio vuelve a ser el fortín que siempre fue. Es, sin lugar a dudas, la mejor noticia cuando el Burgos ya mira a La Tacita de Plata sabiendo lo que le espera. Este Cádiz CF sí es reconocible.